Jede Nachricht aus Frankreich - außerhalb des vermeintlichen Macron-Abstiegs oder der Gelbwesten-Anarchie angesiedelt - gilt als Gradmesser für verbliebene wirtschaftliche Agilität.



Der Werbekonzern PUBLICIS GROUPE (rund 80.000 Beschäftigte, im Leitindex CAC 40 enthalten) will eine Mehrheit von 83 % am kleinen Digitalmarketing- bzw. Big Data-Spezialisten SOFT COMPUTING S.A. (400 Beschäftigte) übernehmen. Zunächst hat PUBLICIS den Beginn exklusiver Verhandlungen mit den Gründern verkündet. Je Aktie von Soft Computing sollen 25 € gezahlt werden, dies wäre ein Aufschlag von rund 67 % auf den gestrigen Schlusskurs. Sofern PUBLICIS das Mehrheitspaket der Gründer erhält, will man anschließend auch den weiteren Aktionären 25 € je Aktie anbieten.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info