Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Unicredit von 19,50 auf 17,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Top Pick" belassen. Die angepassten Ziele spiegelten die schwierigen Finanzmärkte und das herausfordernde konjunkturelle Umfeld für den Bankensektor wider, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das Kursziel für UniCredit rechtfertige allerdings die Einstufug als "Top Pick"./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2018 / 01:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2018 / 01:59 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-12-20/13:05

ISIN: IT0005239360