Pünktlich zum gemütlichen Beisammensein vor dem Kamin bringt das vielfach ausgezeichnete Studio Ahoiii am 20. Dezember 2018 mit Fiete World eine abenteuerliche App für kleine Entdecker ab 4 auf den Markt.



Fiete World ist ein digitales Puppenhaus für Kinder ab 4. Völlig frei können die kleinen Entdecker eine offene Fiete Welt erkunden. Es gibt viele zahlreiche lustige Charaktere und süße Tiere an Land und im Wasser.



Es gibt zahlreiche Fahrzeuge, wie z.B. den Traktor, das Piratenschiff oder den Hubschrauber.



Dazu gibt es hunderte von Objekten, die Kinder dazu inspirieren, sich eigene Geschichten auszudenken. Und das ist gemeinsam mit Freunden und der Familie ein unendlich großer Spaß.



Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Fast alles in Fiete World lässt sich anfassen, mitnehmen und benutzen.



In Fiete World können Kinder,



- sich verkleiden, - Kuchen backen, - Essen kochen - Traktor fahren - Blumen pflanzen - Bäume fällen, - Feuer machen, - Piratenschiff fahren, - Schätze finden,



und vieles mehr.



Mit Fiete World bringen Ahoiii Entertainment ihre bislang umfangreichste Fiete App auf den Markt.



Und auch wenn Fiete World jetzt schon sehr umfangreich ist, Erweiterungen sind bereits geplant.



Die App ist ab heute im Apple App Store für EUR 2,99 erhältlich.



Mehr Infos: App Name: Fiete World Lauchdatum: 20. Dezember 2018 Zielgruppe: Kinder von 4 bis 8 Jahren Preis der App: Vollversion für EUR 2,99



Entwickler: Ahoiii Entertainment UG



App-Trailer: https://youtu.be/Ji4k6rIYSCw Gameplay 1: https://youtu.be/UjXiRBUFo-c Gameplay 2: https://youtu.be/uQfzQuBLzKE Gameplay 3: https://youtu.be/brO1Z18PZFE Gameplay 4: https://youtu.be/yJ9sSdA-9xU



Apple App Store: http://ots.de/DSBejk



Presskit: www.ahoiii.com/press/fiete_world/images/images.zip



