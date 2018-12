DEMIRE: Erweiterung des Vorstands und Bestellung eines Vorstandsvorsitzenden DGAP-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie DEMIRE: Erweiterung des Vorstands und Bestellung eines Vorstandsvorsitzenden 20.12.2018 / 13:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DEMIRE: Erweiterung des Vorstands und Bestellung eines Vorstandsvorsitzenden Langen, 20. Dezember 2018 - Der Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat heute Herrn Ingo Hartlief FRICS mit sofortiger Wirkung bis Ende 2021 zum neuen Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft bestellt. Herr Ingo Hartlief verfügt über langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche, unter anderem als Vice CEO & COO der CORPUS SIREO Real Estate GmbH, CEO der Swiss Life KVGmbH und Geschäftsführer der Union Investment Real Estate GmbH. Mit der Erweiterung des Vorstands soll den wachsenden Anforderungen bei dem geplanten Portfoliowachstum der Gesellschaft Rechnung getragen werden. Der bisherige Alleinvorstand Herr Ralf Kind wird der Gesellschaft als Vorstand weiterhin zur Verfügung stehen. Kontakt: Peer Schlinkmann Head of Investor Relations & Corporate Communications DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Telefon: 06103/3724944 Email: schlinkmann@demire.ag 20.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven' 63225 Langen (Hessen) Deutschland Telefon: +49 6103 37249-0 Fax: +49 6103 37249-11 E-Mail: ir@demire.ag Internet: www.demire.ag ISIN: DE000A0XFSF0 WKN: A0XFSF Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 760845 20.12.2018 CET/CEST ISIN DE000A0XFSF0 AXC0136 2018-12-20/13:10