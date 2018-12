Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan (BoJ) hält an ihrem expansiven Kurs fest, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Auf der heutigen Ratssitzung hätten die Währungshüter erwartungsgemäß die Beibehaltung der niedrigen Leitzinssätze beschlossen. Dabei bewerte die Notenbank die Risiken für die Konjunktur als "abwärtsgerichtet". Nach Angaben von BoJ-Chef Haruhiko Kuroda stehe die Notenbank parat, sollten zusätzliche geldpolitische Expansivschritte notwendig werden, um die Entwicklung der japanischen Wirtschaft zu stützen. (20.12.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...