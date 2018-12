Zusammenfassung: - Die europäischen Aktienmärkte eröffnen nach der Zinserhöhung der Fed deutlich tiefer- Der Leitzinsunterschied zwischen Fed und EZB schließt die bisherigen Höchststände- Bullen leiden am deutschen AktienmarktFür die meisten beginnt der Handel am Donnerstag nicht erfolgreich und die Händler verdauen noch die gestrige Zinserhöhung der Fed. Die rote Eröffnung ist eine Reaktion auf die Rückgänge an der Wall Street, als das Kapital in die Anleihen floss (die 10J-Rendite sank auf 2,75%, der niedrigste Wert seit April dieses Jahres). Die Zinsdifferenz zwischen der Fed und der EZB ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und hat ihre historischen Höchststände erreicht. Quelle: Bloomberg Warum gab es Rückgänge, wenn die US-Notenbank weniger monetäre Straffungen signalisiert? Aktien sind nicht billig, ...

