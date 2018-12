DEMIRE gewinnt mit Ingo Hartlief eine der erfahrensten Persönlichkeiten der Immobilienwirtschaft als Vorstandsvorsitzenden DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie DEMIRE gewinnt mit Ingo Hartlief eine der erfahrensten Persönlichkeiten der Immobilienwirtschaft als Vorstandsvorsitzenden 20.12.2018 / 13:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DEMIRE gewinnt mit Ingo Hartlief eine der erfahrensten Persönlichkeiten der Immobilienwirtschaft als Vorstandsvorsitzenden Langen, 20. Dezember 2018 - Der Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat heute Herrn Ingo Hartlief FRICS mit sofortiger Wirkung bis Ende 2021 zum neuen Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft bestellt. Herr Ingo Hartlief verfügt über langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche, unter anderem als Vice CEO & COO der CORPUS SIREO Real Estate GmbH, CEO der Swiss Life KVGmbH und Geschäftsführer der Union Investment Real Estate GmbH. Mit der Erweiterung des Vorstands soll den wachsenden Anforderungen bei dem geplanten Portfoliowachstum der Gesellschaft Rechnung getragen werden. Der bisherige Alleinvorstand Herr Ralf Kind wird der Gesellschaft als Vorstand weiterhin zur Verfügung stehen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Alexander Goepfert kommentiert hierzu: "Wir freuen uns, mit Herrn Ingo Hartlief eine der profiliertesten Persönlichkeiten der deutschen Immobilienwirtschaft für die Gesellschaft gewonnen zu haben. Seine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Investment und Asset Management, Transactions und Portfolio Management wird für die Gesellschaft bei ihrem geplanten weiteren Wachstum von großem Nutzen sein." Der Aufsichtsrat dankt Herrn Ralf Kind für seine Tätigkeiten in der Doppelfunktion als CEO/CFO und für den wichtigen Beitrag, den er zur bisherigen Entwicklung der Gesellschaft geleistet hat. In den vergangenen Monaten hatte die Gesellschaft unter anderem ihre Funds from operations (FFO I, nach Steuern, vor Minderheiten) erheblich steigern und die EPRA-Leerstandsquote sowie den Netto-Verschuldensgrad deutlich senken können. Zudem konnte die Prognoseerhöhung für das Geschäftsjahr 2018 jüngst bekräftigt werden. Kontakt: Peer Schlinkmann Head of Investor Relations & Corporate Communications DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Telefon: 06103/3724944 E-Mail: schlinkmann@demire.ag 20.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven' 63225 Langen (Hessen) Deutschland Telefon: +49 6103 37249-0 Fax: +49 6103 37249-11 E-Mail: ir@demire.ag Internet: www.demire.ag ISIN: DE000A0XFSF0 WKN: A0XFSF Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 760935 20.12.2018 ISIN DE000A0XFSF0 AXC0138 2018-12-20/13:12