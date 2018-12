Von Alberto Delclaux

PARIS (Dow Jones)--Bei den Ermittlungen gegen den Flugzeugbauer Airbus kooperiert das Unternehmen laut einer Stellungnahme mit den US-Behörden, und zwar in Koordination mit Frankreich und Großbritannien. "Es ist eine bekannte Tatsache, dass Airbus das Objekt einer öffentlich vermeldeten Untersuchung und deshalb nicht in der Lage ist, die aktuellen Vorgänge zu kommentieren", teilte der Konzern mit. Er reagiert mit der Stellungnahme auf einen Bericht der französischen Zeitung Le Monde. Die berichtet über Ermittlungen des US-Justizministeriums und schreibt, dass die Untersuchung letztlich in eine Strafe in Milliardenhöhe münden könnte.

Wie Airbus weiter mitteilt, hat das Unternehmen bereits zuvor öffentlich gemacht, dass die US-Behörden Informationen als Teil einer Untersuchung durch die britische Serious Fraud Office und die französische Parquet National Financier angefordert haben, welche unter US-Jurisdiktion fallen könnten.

Die Airbus-Aktie gibt nach dem Le-Monde-Bericht nach, am Mittag wird sie rund 5 Prozent schwächer gehandelt.

