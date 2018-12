FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa AG hat die Bodenverkehrsdienste der Fraport AG für weitere sieben Jahre mit der Abfertigung aller Flugzeuge der Lufthansa am Standort Frankfurt beauftragt. Der Vertrag tritt am 1. Januar 2019 in Kraft und läuft bis zum 31. März 2026, wie der Airlinekonzern mitteilte. Über das Vertragsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Bodenverkehrsdienste des Flughafenbetreibers Fraport übernehmen das Be- und Entladen der Lufthansa-Passagiermaschinen, die Gepäck- und Frachttransporte, den Bustransfer der Passagiere von und zu den Flugzeugen sowie Pushback, Ver- und Entsorgungsleistungen. Bei der neuen Vereinbarung hätten beide Partner einen besonderen Fokus auf Pünktlichkeit, Umsteigequalität, Gepäckausgabezeiten sowie Standards für Prozessstabilität gesetzt, hieß es weiter.

Im vergangenen Sommer hatten lange Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen und zahlreiche Flugausfälle und -verspätungen viele Reisende verärgert. Auf dem Luftfahrtgipfel Anfang Oktober hatten Vertreter der Luftfahrtbranche und der Politik Maßnahmen vereinbart, um etwa Ausfälle und Verspätungen im Luftverkehr zu verringern.

