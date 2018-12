Deutsche Anleger schätzen Investmentfonds

Private und institutionelle Anleger in der EU haben insgesamt 11,8 Bio. Euro in Investmentfonds angelegt. Deutschland ist mit einem Vermögen von 2,6 Bio. Euro der größte Markt für OGAWs und AIFs. Das entspricht einem Anteil von 22 Prozent. Dies teilte der Branchenverband BVI mit und bezog sich dabei auf EZB-Statistiken.

Anleger in Frankreich und im Vereinigten Königreich haben laut BVI-Angaben jeweils 1,7 Bio. Euro in Fonds investiert, in den Niederlanden und in Italien jeweils 1,1 Bio. Euro. Beim Wachstum der fünf größten Fondsmärkte liegt Italien vorne. Seit Ende Juni 2013 ist das Vermögen dort im Schnitt um 13,7 Prozent pro Jahr gestiegen. Deutschland liegt mit einem jährlichen Wachstum von 10,1 Prozent auf dem zweiten Platz, gefolgt von den Niederlanden mit 8,1 Prozent, England mit 7,7 Prozent und Frankreich mit 6 Prozent, heißt es weiter.

