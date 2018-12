Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Freiburg (pts013/20.12.2018/13:00) - United Planet veröffentlicht mit Intrexx 18.09 eine komplett überarbeitete Version der Digital-Workplace-Software und legt damit den Grundstein für einen Paradigmenwechsel in der Low-Code-Development-Szene. Zahlreiche Verbesserungen und Erweiterungen erlauben eine Vielzahl neuer und professioneller Einsatz-Szenarien. Der Freiburger Software-Hersteller United Planet hat seine hauseigene Low-Code-Development-Software komplett überarbeitet und mit einer neuen Business-Logik ausgestattet. Diese ist für das Lesen, Schreiben und Filtern von Daten in Intrexx zuständig. Damit lassen sich im ebenfalls neuen Portlet-Framework-Daten zwischen allen Applikationen austauschen. Dies sorgt für eine optimale Übersichtlichkeit sowie Einfachheit bei der Bedienung und damit für eine deutlich schnellere Anwendung der Applikationen durch die Mitarbeiter. Mehrmandantenfähigkeit Die Mehrmandantenfähigkeit wurde speziell für Unternehmen entwickelt, die über mehrere Niederlassungen oder externe Partner verfügen. Mit der klaren Trennung der Applikationen und der Zugriffsrechte können alle Parteien sicher in einem Portal verwaltet werden. Dies vereinfacht die Administration entscheidend und spart damit Zeit und Kosten. Horizontale Skalierung Intrexx 18.09 ist darüber hinaus auf nahezu allen Cloud-Plattformen elastisch horizontal skalierbar. So werden je nach Auslastung Rechnerknoten hinzugefügt oder abgeschaltet. Dies bietet den Unternehmen immer die optimale Kostenstruktur und eine Ausfallsicherheit durch "Fail-over-Szenarien". Connector API Der Digital Workplace als digitale Unternehmenszentrale mit allen Daten an einem Ort und von überall nutzbar - durch die neue API jetzt vollumfänglich möglich. Damit lassen sich alle Fremdsysteme, die über eine API-Schnittstelle verfügen, mit Intrexx 18.09 verbinden und so Daten von einem System in das andere übertragen. Dies ermöglicht ganz neue Einsatz-Szenarien und Anwendungsfälle. Versionierung Über die exakte Bestimmung der Version sehen Entwickler genau, welcher Entwicklungsstand aktuell ist. So sind auch Parallelentwicklungen mit verschiedenen Ansprechpartnern kein Problem mehr. Weitere Informationen: https://www.intrexx.com/pm12_2018/intrexx-release-note-1809 Bildmaterial unter: https://www.intrexx.com/pm12_2018/Bild01 Schlagworte: United Planet GmbH, Intrexx, Digital Workplace, Digitalisierung, Social Intranet, Enterprise 2.0, Industrie 4.0, Collaboration Tool, Freiburg, Arbeitsplatz der Zukunft, Future Workplace, Upgrade, Update United Planet Seit 1998 greift United Planet seinen Kunden bei der digitalen Transformation unter die Arme. Zusammen mit über 100 bestens ausgebildeten Partnern konnte das Software-Unternehmen bis heute 5.000 Kunden beim Weg von analog zu digital unterstützen. Ganz gleich, ob es um interne Kommunikation, Geschäftsprozesse oder die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern geht: Intrexx ist das ideale Werkzeug dafür. Denn Intrexx ist die Low-Code Development Plattform für Ihren Digital Workplace. Mit einem ROI von meist weniger als 12 Monaten wird aus analog digital und aus kompliziert ganz leicht. Tätigkeitsschwerpunkte von United Planet: * Low-Code Development * Digital Workplace * Unternehmensportale * Social Collaboration * Intranet- / Extranetlösungen * Industrie 4.0 (Ende) Aussender: United Planet GmbH Ansprechpartner: Ralf Bachmann Tel.: +49 761 20703-402 E-Mail: ralf.Bachmann@unitedplanet.com Website: www.unitedplanet.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181220013

