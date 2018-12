Mainz (ots) -



ZDFneo erreichte 2018 einen Jahresmarktanteil von 3,2 Prozent und täglich durchschnittlich 6,93 Millionen Zuschauer (1. Januar bis 12. Dezember). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von mehr als einer halben Million Zuschauern. ZDFneo erreicht damit Platz acht in den Top Ten der deutschen TV-Sender.



Seit November 2018 bietet ZDFneo unter dem Label neoriginal Auftrags- und Koproduktionen an, die sich, wie etwa "Parfum" oder "Greyzone - No Way Out", vor allem auch an ein jüngeres Publikum richten.



ZDFneo-Senderchefin Nadine Bilke: "ZDFneo stärkt weiterhin seine Präsenz auf dem non-linearen Ausspielweg, der für das Erreichen junger Zuschauer unter 50 Jahren substanziell ist. Gerade der aktuelle Erfolg des Labels neoriginal freut uns sehr und zeigt, wie sehr die Zuschauer die Bündelung eines für sie relevanten Angebots nutzen und akzeptieren."



Im ersten Monat nach der Einführung des Labels (14. November bis 12. Dezember 2018) erzielten die neoriginal-Formate 17,1 Prozent des Sehvolumens aller Videos des ZDF und der Digitalkanäle. Am erfolgreichsten waren dabei "Die Brücke" (9,8 Prozent) und "Parfum" (3,4 Prozent). Auch die ZDFneo-Formate aus anderen Genres tragen zum wachsenden Erfolg der ZDFmediathek bei. So verzeichnete allein das "NEO MAGAZIN ROYALE" in diesem Jahr 9,8 Millionen Sichtungen. Außerdem erreicht die Satireshow zahlreiche Zuschauer über Drittplattformen: Auf YouTube hat die Show rund 600.000 Abonnenten.



In den Fokus auch des jüngeren Publikums rückte die Sitcom-Offensive mit "Nix Festes", der zweiten Staffel "BLOCKBUSTAZ" und "Tanken - mehr als Super", durch die ZDFneo seinen Programmerfolg weiter ausbauen konnte.



Neben neuen Formaten im Bereich Talk und Show, die sowohl im TV als auch im Netz zu sehen sein werden, und weiteren Factual-Events wird es 2019 zahlreiche fiktionale Ko- und Auftragsproduktionen geben, die unter dem Label neoriginal ausgestrahlt werden. So startet zum Beispiel im Februar die Crime-Serie "Dead End" mit Antje Traue und Michael Gwisdek.



