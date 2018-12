Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -



Strategische Partnerschaft umfasst Verträge für Vertrieb und

Produktentwicklung



Pivot Pharmaceuticals Inc (http://www.pivotpharma.com/). (CSE:

PVOT (http://thecse.com/en/listings/life-sciences/pivot-pharmaceutica

ls-inc)) (OTCQB: PVOTF

(https://www.otcmarkets.com/stock/PVOTF/quote)) (FRA: NPAT

(https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary's=NPAT:FRA))

("Pivot" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es

eine endgültige Vereinbarung (die "Vereinbarung") mit PURE Holding AG

(http://www.pureeurope.eu/) ("PURE") unterzeichnet hat, unter der

Pivot jedes Jahr mit bis zu 3.000 kg CBD-Isolat beliefert wird. PURE

ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das Cannabis züchtet

und CBD-Produkte und -Isolate von hoher Qualität herstellt. PURE und

seine fünf hundertprozentigen Tochtergesellschaften kontrollieren

ihre komplette Cannabis-Lieferkette von der Sortenzüchtung bis zum

Vertrieb.



HIGHLIGHTS



- Belieferung: PURE wird an Pivot pro Jahr bis zu 3.000 kg

CBD-Isolat

in Pharmaqualität liefern, die in Pivots branchenführender Pipeline

von biologischen Cannabisprodukten verarbeitet werden;

- Co-Marketing & -Vertrieb: Pivot und PURE werden das

Produktsortiment des Partners im eigenen Territorium vermarkten und

vertreiben; derzeit hat PURE Tinkturen, Cremes, Bonbons und Tees im

Angebot;

- Forschung & Entwicklung: Pivot und PURE werden auf Basis

ausgesuchter genetischer Sorten gemeinsam neue pharmakologische

Produkte entwickeln.



Laut Marktuntersuchung von Pivot wird das Unternehmen 2019

ungefähr 3.000 kg CBD-Isolat in Pharmaqualität benötigen, um die

erwartete Nachfrage in Kanada, Mexiko und der EU erfüllen zu können.

Als Einstiegsprodukte sind Kapseln, Tabletten, Cremes, Gels,

trinkbare Shots und orale Lösungen geplant, die alle nach Pivots

patentierten Technologien für die Wirkstoffabgabe formuliert sind.

Kunden können Produkte beziehen, die bioverfügbar, stabil, dosierbar

und zuverlässig sind.



Stevens Senn, CEO von PURE Holdings AG, kommentierte: "Die

Synergien zwischen PURE und Pivot waren schon bei unserem ersten

Treffen offensichtlich. Pivots Produkte suchen in der Branche

ihresgleichen. Wir freuen uns auf die Entwicklung und

Kommerzialisierung neuer Produkte auf Basis von PUREs hochwertigen

CBD-Ölen und -Isolaten. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Entwicklung

neuer Cannabis-Sorten sein, um spezielle CBD- und THC-Kristalle zu

erhalten, die Pivot zu differenzierten Produkten für seinen

internationalen Kundenstamm verarbeitet."



Dr. Patrick Frankham, CEO von Pivot, fügte hinzu: "Wir sind

begeistert über diese strategische Partnerschaft mit PURE Holding AG.

Stevens und sein Team bei PURE haben eines der erfolgreichsten

vertikal integrierten Cannabisunternehmen aufgebaut. Mit der

Erforschung wissenschaftlich begründeter Lösungen für Konsumenten

werten sie die gesamte Branche auf. Pivots Produktsortiment aus

biologischem Premium-Cannabis wird CBD-Isolate von höchster Qualität

enthalten. Die Reinheit ist außergewöhnlich. Pivots Forschungsgruppe

freut sich auf die Zusammenarbeit mit PURE, um CBD-haltige Produkte

aus Sorten speziell für den Health- und Wellnessmarkt

weiterzuentwickeln. Mit dieser Vereinbarung sichert sich Pivot einen

wichtigen Versorgungsweg und erweitert sein Vertriebsnetz in der EU,

wodurch unsere Produkte den Markt schneller erreichen."



Informationen zur PURE Holding AG



PURE Holding AG ist der größte CBD-Produzent der Schweiz mit fünf

hundertprozentigen Tochtergesellschaften, die die gesamte

Cannabis-Lieferkette abdecken - von Sortenzüchtung und -schutz über

Produktion bis hin zum Vertrieb. PURE Cannabis Research AG steht an

der Spitze der Cannabiszucht. In Zusammenarbeit mit der renommierten

Universität ETH Zürich, NRGene und mehreren anderen akademischen und

Forschungspartnern auf der ganzen Welt wurde ein hochmodernes

Zuchtprogramm entwickelt, das die Kreation neuer eigener Sorten mit

beispielloser Geschwindigkeit und Präzision ermöglicht. Zu einem

späteren Zeitpunkt will Pure Cannabis Research auch in die

Medizinalforschung einsteigen. Pure Production Inc. hat ihren Sitz im

schweizerischen Zeiningen. Die Gesellschaft produziert CBD, das in

drei verschiedenen Bereichen angebaut wird: Indoor, in Gewächshäusern

und im Freien. Die gesamte Anbaufläche ist über 50.000 Quadratmeter

groß. Alle Prozesse zur Produktion von Ölen, Extrakten und Isolaten

wurden in hauseigenen Forschungslaboratorien entwickelt. Die Produkte

werden im Haus analysiert und die Ergebnisse von einer externen

Stelle gegengeprüft. DEOM Inc. ist die zweitgrößte Produktionsstätte

der Pure Holding Inc. Diese größte und modernste CBD-Anbauhalle in

Europa befindet sich im schweizerischen Fischbach-Göslikon. Dort

werden auf einer über 5.000 Quadratmeter großen Indoor-Plattform

jedes Jahr mehr als 7 Tonnen CBD von hoher Qualität hergestellt.

Durch den sorgfältig geplanten Aufbau und die durchdachte Gestaltung

der Halle kann die Produktion von Qualitätserzeugnissen garantiert

werden. Pure Europe Sarl ist in Luxemburg und Deutschland

angesiedelt, zwei strategische geografische Vertriebswege in der EU.

Weitere Informationen finden Sie unter pureeurope.eu

(http://www.pureeurope.eu/)



Informationen zu Pivot Pharmaceuticals Inc.



Pivot Pharmaceuticals Inc. ist ein biopharmazeutisches

Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von

therapeutischen Pharmazeutika und Nutrazeutika beschäftigt und dabei

innovative Technologien für die Verabreichung von Medikamenten

einsetzt. Der zu hundert Prozent im Besitz von Pivot befindliche

Geschäftsbereich für Cannabisprodukte für medizinische Zwecke, Pivot

Green Stream Health Solutions Inc. ("PGS" oder "Pivot Green Stream"),

betreibt die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Nutrazeutika

und Arzneimitteln auf Cannabinoidbasis. Das US-amerikanische

hundertprozentige Tochterunternehmen von Pivot, Pivot Naturals, LLC,

mit Sitz in Costa Mesa (Kalifornien), wird für den kalifornischen

Markt fertige Cannabisprodukte in Pulverform herstellen und

vertreiben, z. B. Nahrungszusätze, Kapseln, Schüttpulver und

Stick-Packungen. PGS hat die folgenden Rechte erworben: die Rechte

für "RTIC" Ready-To-Infuse Cannabis Öl-zu-Pulver-Technologie und

Thrudermic Transdermal Nanotechnology (transdermal); die weltweiten

Rechte für BiPhasix Transdermal Drug

Delivery-Plattformtechnologie (topisch), Solmic

Solubilisation-Technologie (oral) und Solumer Oral Drug

Delivery-Technologie; sowie eine Option zum Erwerb der weltweiten

Rechte für TriVair Nasal and Pulmonary Breath-Propelled Drug

Delivery Systems für Abgabe und Vermarktung von Cannabinoid-,

Cannabidiol-(CBD-) und Tetrahydrocannabinol-(THC-)basierten

Produkten. Weitere Informationen finden Sie unter pivotpharma.com

(http://www.pivotpharma.com/)



Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen



Abgesehen von den hierin enthaltenen historischen Informationen

kann der vorstehend dargelegte Sachverhalt zukunftsgerichtete

Aussagen enthalten, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten

beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen

Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wörter wie

vorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, beabsichtigen und ähnliche

Ausdrücke, die sich auf Pivot Pharmaceuticals Inc., Pivot Green

Stream Health Solutions Inc., Pivot Naturals, LLC, PURE Holding AG,

deren Tochtergesellschaften oder Geschäftsleitung beziehen, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen

beruhen auf den gegenwärtigen Überzeugungen der Geschäftsleitung

sowie auf getroffenen Annahmen und aktuellen Informationen seitens

der Geschäftsleitung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund

bestimmter Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem

die Nichterfüllung von Bedingungen des CSE oder anderen

Wertpapieraufsichtsbehörden, der Umfang der Unternehmens- und

Verbraucherausgaben, die Umsätze von Pivot-Produkten, Aussagen in

Zusammenhang mit internen Erwartungen, das Wettbewerbsumfeld in der

Industrie, die Fähigkeit von Pivot das Geschäft zu erweitern, die

Höhe der in Verbindung mit den Erweiterungsbemühungen von Pivot

angefallenen Kosten, Wirtschaftsbedingungen in der Industrie und die

Finanzkraft der Kunden und Lieferanten von Pivot. Pivot unterzieht

sich keiner Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren. Investoren werden ebenfalls angewiesen, alle anderen

Risiken und Ungewissheiten in Betracht zu ziehen.



Pivot Pharmaceuticals Inc.



Patrick Frankham, PhD, MBA



Chief Executive Officer



E-Mail: Info@PivotPharma.com





Pure Holding AG



Stevens Senn



Chief Executive Officer



E-Mail: Info@Pureeurope.eu





Virtus Advisory Group



Aktionärsanfragen



E-Mail: Pivot@virtusadvisory.com



Telefon: +1-416-644-5081









