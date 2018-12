Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Aktie der Software AG im ZUge eines geänderten Bewertungsmodells von 44,00 auf 34,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Softwarekonzern sei in puncto Umsatz nicht besonders wachstumsstark und die Geschäftsentwicklung sei überdurchschnittlich schwankungsanfällig, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2018 / 10:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2018 / 11:30 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-12-20/13:57

ISIN: DE000A2GS401