Kostenargument spricht für strukturierte Wertpapiere

Der Bärenmarkt an den Aktienbörsen hat in den vergangenen Wochen viele Investoren geradezu verschreckt. Aus manchen Gewinnen sind binnen kurzer Zeit satte Verluste geworden. Nach den Jahren guter Renditen für viele eine neue Erfahrung. Das Klima an den Finanzmärkten wird zunehmend rauer. Wohin nun mit den Anlagegeldern? Zu bedenken ist, dass eine der vielen Börsenweisheiten nach wie vor richtig ist: Hin und Her macht Taschen leer. Insofern geht es nicht nur um die Performance von Wertpapieren, sondern auch um die Frage der Kosten.

Bei der Analyse einzelner Anlageprodukte darf der detailgenaue Blick auf die Kosten nicht fehlen. Denn für die Verwaltung des Fondsvermögens fallen Gebühren an, die dann die berechnete Rendite mindern. Und spätestens an diesem Punkt kommt erneut die ganze Bandbreite an strukturierten Wertpapieren ins Spiel, die auch unter Kostengesichtspunkten den Vergleich mit anderen Anlageklassen nicht zu scheuen braucht.

