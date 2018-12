Aleph Objects, Inc. bereitet sich auf Wachstum vor, da 3D-Drucktechnologie und ihre Marktsegmente weiterwachsen. Das Unternehmen, Hersteller des zuverlässigen, preisgekrönten LulzBot 3D-Druckers, kündigte diese Woche neue Funktionen für zwei Führungsteammitglieder an.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181220005385/de/

Grant Flaharty, President von Aleph Objects, Inc., übernimmt zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion die Rolle des CEO. Mit über 20 Jahren Führungserfahrung ist Flaharty hervorragend qualifiziert, Aleph Objects durch den sich entwickelnden und immer anspruchsvolleren Markt für additive Fertigungstechnologien zu führen. "Die Veränderungen, die wir umsetzen, werden das Wachstum erheblich vorantreiben, da wir unsere Produkte, unser Reseller-Netzwerk und unsere soziale Präsenz in den globalen Märkten zusehends ausbauen. Wir erwarten ein Rekordjahr mit einem größeren Geschäftsanteil von außerhalb der USA", sagte Flaharty. "Die Resonanz auf die hochwertigen, verlässlichen 3D-Drucker von LulzBot setzt den Maßstab für zukünftiges Wachstum."

Steven Abadie, der seit der Gründung 2011 bei Aleph Objects ist, wird seine Expertise im Bereich 3D-Drucktechnologie in seine neue Funktion als CTO einbringen. Sein Hauptfokus wird darauf liegen, die Entwicklungsanstrengungen des Unternehmens für neue und innovative Produkte voranzutreiben. "Wir arbeiten an bedeutenden Fortschritten bei Technologie und Design in unserer gesamten Produktlinie", sagte Abadie. "Im Jahr 2019 wollen wir ein starkes Zeichen mit neuen Produktangeboten setzen, die sich alle weiterhin auf Freie Software, Libre Innovation und Open Source Hardware konzentrieren."

Die Benutzerbasis von Aleph Objects hat sich auf Unternehmens- sowie professionelle Märkte erweitert, und der Trend wird sich erwartungsgemäß fortsetzen, da die Technologie ausgereifter und zugänglicher wird. "Die additive Fertigungstechnologie wächst einfach mit atemberaubender Geschwindigkeit", sagte Jeff Moe, Gründer von Aleph Objects, Inc. "Die interne Neuausrichtung des Unternehmens wird dazu dienen, einen stärkeren Fokus auf neue Produkteinführungen in dieser Phase des starken Wachstums aufrechtzuerhalten."

https://www.youtube.com/watch?v=EAMr3jjEqUs

Über Aleph Objects, Inc.

Aleph Objects, Inc. ist der in Colorado ansässige Designer und Hersteller der preisgekrönten Reihe von LulzBot 3D-Druckern für Rapid Prototyping, additive Fertigung, Lehrkräfte und Bastler. Die Kernwerte von Aleph Objects Freie Software, Libre Innovation und Open Source Hardware ermöglichen es Anwendern, sowohl Software als auch Hardware zu modifizieren, um ihre Fantasie Realität werden zu lassen. Weitere Informationen finden Sie unter LulzBot.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181220005385/de/

Contacts:

Aleph Objects, Inc.

Hob Wubbena, Vice President

+1-970-377-1111 Dw. 617

hob@alephobjects.com