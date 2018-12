Panasonic will seine Produktionskapazitäten für Batteriezellen in seinem einzigen China-Werk ab dem kommenden Sommer mit zwei neuen Produktionslinien um bis zu 80 Prozent steigern. Der japanische Zellenproduzent habe bereits das Grundstück für zwei weitere Gebäude gekauft, um sein Werk in der chinesischen Stadt Dalian entsprechend zu erweitern. Auch wird in Betracht gezogen, bei Bedarf die Kapazitäten ...

