DGAP-Media / 2018-12-20 / 13:51 *Abschluss von einem Kooperationsvertrag mit der Universität Porto und dem Laboratorio Nacional de Energia e Geologia, Mina do Barroso Lithium-Projekt, Portugal * *Die wichtigsten Aspekte:* · Savannah hat mit ihren Geschäftspartnern "Das Kooperationsprotokoll" (Protoclo de Cooperação) ("der Vertrag"), das die Arbeitsbeziehungen formalisiert und auf den bisher durchgeführten Feldarbeiten aufbaut, abgeschlossen. · LNEG ist eine staatliche Forschungs- und Entwicklungseinrichtung ("R&D"), die sich an den Bedürfnissen der Gesellschaft und der Unternehmen orientiert und über umfangreiche Erfahrungen mit Lithium-Verarbeitungstechnologien verfügt · Die Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität von Porto wurde 1911 gegründet; sie genießt ihren einzigartigen Ruf dank der qualitativ hochwertigen Ausbildung in den Bereichen Exakte Naturwissenschaften, Naturwissenschaften und Mathematik behauptet · Diese Zusammenarbeit veranschaulicht die hochmoderne technische Ausstattung der Gruppe für Lithium, die von Savannah derzeit in Portugal aufgebaut wird. Savannah Resources plc (AIM: SAV, FWB: SAV und SWB: SAV) ("Savannah") oder "die Gesellschaft"), das AIM-notierte Ressourcenentwicklungsunternehmen mit dem Unternehmensziel, mit seinem portugiesischen Mina do Barroso-Projekt ("Mina do Barroso", "MdB" oder "das Projekt") Europas bedeutendster Produzent von Lithiumsprodumenkonzentraten zu werden, freut sich, die Zusammenarbeit mit dem Laboratorio Nacional de Energia e Geologia ("LNEG") und der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität von Porto ("die Partner") bekannt geben zu können. Die Kooperation hat bisher zu einer vorläufigen Mineralogie-Studie und einen ersten Entwurf eines Verarbeitungsfließbildes für die Behandlung, Gewinnung und Konzentration von Spodumen aus Proben von Grandao- und NOA-Lagerstätten im MdB geführt. *Dazu der technische Leiter von Savannah, Dale Ferguson: *"Wir sind sehr gefreut, diese Vereinbarung mit diesen beiden renommierten Organisationen in Portugal bekannt geben zu können. Die beiden Partner blicken auf eine starke Erfolgsbilanz zurück; darunter Professor Noronha von der Universität von Porto, der vor rund dreißig Jahren die Lithiumquelln am Standort Grandao in Portugal nachwies. Diese Vereinbarung formalisiert die bisher geleistete Arbeit, und wir erwarten, dass durch das Projekt bemerkenswerte Fortschritte wie etwa die bemerkenswerten metallurgischen Ergebnisse erreicht wurden. "Die portugiesische Regierung unterstützt die Entwicklung der Lithiumindustrie in Portugal, wie die jüngste Genehmigung der strategischen Leitlinien für die Ausbeutung des potenziellen nationalen Vorrats an Lithiummineralien durch den Ministerrat zeigt". Bitte klicken Sie auf den folgenden Link zur vollstaendigen Pressemitteilung: http://www.savannahresources.com/cms/wp-content/uploads/2018/12/Cooperation- Agreement-signed-with-University-of-Porto-in-the-advancement-of-the-Mina-do- Barroso-Lithium-Project-.pdf [1] Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.savannahresources.com [2] Carlean (Berater) Partners Ltd 6625 Christopher Raggett / finnCap Ltd Tel: +44 20 7220 Camille Gochez (Broker) 0500 Grant Barker Whitman Howard Tel: +44 020 (Aktienberater) 7659 1225 Charlotte Seite / Lottie St Brides Partners Tel: +44 20 7236 Wadham (Finanz-PR) Ltd 1177 *Über Savannah* Savannah ist ein diversifizierter Rohstoffkonzern (AIM: SAV) mit einem Portfolio an Energiemetall-Projekten - Lithium in Portugal und Kupfer in Oman - sowie dem Weltklasse-Projekt Mutamba Heavy Mineral Sands in Mosambik, das in einem Konsortium mit dem weltweit führenden Unternehmen Rio Tinto entwickelt wird. Der Verwaltungsrat verpflichtet sich dazu, den Interessen seiner Aktionäre zu dienen und Ergebnisse zu erzielen, die das Leben unserer Mitarbeiter und der Gemeinschaften, mit denen wir zusammenarbeiten, verbessern. Die Gesellschaft ist an der AIM notiert und reguliert und die Stammaktien der Gesellschaft sind auch im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Symbol FWB: AFM und der Börse Stuttgart (SWB) unter dem Ticker "SAV ".

December 20, 2018