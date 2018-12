FRANKFURT (Dow Jones)--Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat eine Vereinbarung mit dem US-Biotechunternehmen Intrexon bei der Entwicklung von Krebstherapien erweitert. Dabei geht es um die Entwicklung von T-Zell-Therapien auf Basis chimärer Antigenrezeptoren (CAR-T). Die Merck KGaA wird ihre exklusiven CAR-T-Entwicklungsrechte auf Intrexon übertragen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Im Gegenzug erhält sie Stammaktien von Intrexon im Wert von 150 Millionen US-Dollar.

Zudem investiert Merck weitere 25 Millionen Dollar in Intrexon und erhält dafür eine Wandelschuldverschreibung in gleicher Höhe, mit der Option, entweder Anteile an Intrexon oder deren Tochter Precigen zu beziehen.

Bei CAR-T-Zellen handelt es sich um gentechnisch veränderte T-Zellen mit synthetischen Rezeptoren, die ein bestimmtes Antigen, das auf Tumorzellen exprimiert wird, erkennen.

Die beiden Unternehmen hatten 2015 eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung von CAR-T-Krebstherapien unter Einsatz von Intrexons unternehmenseigenen Technologieplattformen geschlossen. Zum 31. Dezember 2017 wurden diese Rechte von Merck als noch nicht nutzungsbereite immaterielle Vermögenswerte mit einem Buchwert von 104 Millionen Euro ausgewiesen.

December 20, 2018

