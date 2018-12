Die Abwärtsbewegung bei den Anteilsscheinen der Deutschen Bank geht in die nächste Runde. Am Donnerstag verliert der Kurs des Bankhauses mehr als vier Prozent an Wert. Damit wurde das bisherige Dezembertief heute bereits unterschritten; neue Verkaufsorder sind wahrscheinlich. Anleger sollten sich deshalb auf weiter fallende Preise einstellen.

