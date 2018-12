Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Baar (Schweiz) (pta018/20.12.2018/14:13) - Der Rollout beginnt: PPC und OpenLimit schließen CC-Zertifizierung durch BSI erfolgreich ab



Mannheim, Baar, 20.12.2018: Das Smart Meter Gateway (SMGW) der Power Plus Communications AG und der OpenLimit SignCubes AG hat die Common Criteria-Zertifizierung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhalten. Die Zertifizierung belegt die sicherheitstechnische Eignung des SMGWs für den Einbau in intelligente Messsysteme (iMSys).



Der Grundstein für den deutschlandweiten Rollout intelligenter Messsysteme ist gelegt: Als erster Hersteller erhalten PPC und OpenLimit die gesetzlich vorgeschriebene CC-Zertifizierung (BSI-CC-PP-0073 v1.3) für das gemeinsam entwickelte SMGW. Auch die erste Revision der Baumusterprüfbescheinigung "PTB-A 50.8" Modul B und D der Physisch-Technischen-Bundesanstalt (PTB) wurde in der letzten Woche bestätigt. Damit erfüllt das SMGW von PPC und OpenLimit alle sicherheitsrelevanten sowie mess- und eichrechtlichen Anforderungen für den Start des Rollouts bei allen Messstellenbetreibern. Im Rahmen des sogenannten in-vivo-Tests haben ferner in den letzten Wochen acht Hersteller von GWA-Softwaresystemen ein umfängliches Testprotokoll absolviert, Interoperabilität nachgewiesen und wurden als zugelassene Systeme in die Baumusterprüfbescheinigung aufgenommen.



Smart Meter Gateways als Game-Changer Ingo Schönberg, Vorstandsvorsitzender der PPC freut sich über den Abschluss des langjährigen Verfahrens: "Mit dem Erhalt der CC-Zertifizierung ist die Digitalisierung der Energiewende nun endlich gestartet. In den letzten Tagen wurden bereits die ersten zertifizierten SMGWs bei Kunden installiert. Schon bald werden SMGWs die hochsichere Drehscheibe für Datenströme in den deutschen Gebäuden sein. Dabei ermöglichen Smart Meter Gateways nicht nur das Smart Metering, sie sind Motor der Sektorkopplung und Katalysator für Innovation rund um smarte Dienste in Immobilien. Mit der Integration erneuerbarer Energien und der E-Mobilität in das Stromnetz werden SMGWs zum Game-Changer auf dem Weg in eine digitalisierte Energiewirtschaft."



Attraktive Angebote mit höchsten Sicherheitsstandards und Datenschutz sichern das Vertrauen bei Endkunden in die Digitalisierung. "Wir sind sehr stolz, dass PPC seinen Beitrag dazu leistet", so Schönberg weiter. "Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem Entwicklungspartner OpenLimit im Bereich Kryptographie und Sicherheitsmodul können wir heute ein Smart Meter Gateway präsentieren, das hochsicher ist und bereits ein breites Geräteprofil mit den Tarifanwendungsfällen TAF1, 2, 6 und 7 sowie diversen CLS-Szenarien (HKS 3-5) für die Anbindungen von Diensten und steuerbaren Anlagen bietet. Weitere TAFs und Features werden sukzessive durch Software-Upgrades folgen."



Der flächendeckende Rollout kann beginnen Die gemeinsame intensive Vorbereitung der letzten Jahre auf den Rollout mit Kunden und Partnern war notwendig und sehr wichtig: "Dank unseres großen Partnernetzwerks, bestehend aus Zählerherstellern, Backend-Systemherstellern, Messstellenbetreibern sowie Partnern aus dem Bereich CLS weist unser SMGW eine Interoperabilität auf, die sonst kein anderes am Markt bietet.", so Ingo Schönberg. Die Interoperabilität des SMGW von PPC und OpenLimit mit den verschiedensten Backendsystemen und Zählern wurde intensiv getestet und eine Reihe innovativer Lösungen für den Rollout vorbereitet. Gerade im Bereich Submetering und smarter Dienste rund um die Immobilie erwartet PPC eine rasante Marktentwicklung. Über die Umsetzung der im Rollout benötigten sicheren Lieferkette haben sich in den letzten zwei Monaten bereits mehr als 20 Messstellenbetreiber in Workshops informiert und erste Monteure wurden erfolgreich geschult.



BSI-Präsident Arne Schönbohm sieht in der Vergabe des ersten Zertifikats einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung: "Smart-Meter-Gateways sind ein gutes Beispiel dafür, welchen Einfluss digitale und vernetzte Technologien auf den Alltag der Verbraucherinnen und Verbraucher haben werden. Mit dem ersten zertifizierten Smart-Meter-Gateway zeigen BMWi und BSI, dass Digitalisierung auch bei hohen Vorgaben an Datenschutz und IT-Sicherheit gelingt. Nur durch entsprechende Sicherheitsstandards können wir gewährleisten, dass die Anwender von den Vorzügen dieser innovativen Technologien profitieren können."



Nach dem langjährigen Verfahren freut sich auch Marc Gurov, CEO von OpenLimit, das Zertifikat in den Händen zu halten: "Das Smart Meter Gateway sichert die Übertragung hochsensibler technischer und persönliche Daten ab und ermöglicht die Umsetzung vielfältiger Anwendungen und Innovationen im Rahmen der Digitalisierung. Daher mussten die strengen Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz vom BSI eingehend und intensiv geprüft werden. Wir sind sehr stolz, dass unser Gateway als erstes diese Anforderungen erfüllen konnte und das CC-Zertifikat erhalten hat. Nun können wir das nächste Ziel angehen: den flächendeckenden Rollout intelligenter Messsysteme und die sichere Digitalisierung."



Über OpenLimit OpenLimit steht für den sicheren elektronischen Handschlag. Wir ermöglichen mit unseren Technologien, dass Menschen und Maschinen weltweit ohne Einschränkungen sicher, nachweisbar und identifizierbar kommunizieren können. Wir entwickeln Basistechnologien und Produkte in den folgenden Bereichen: sichere Datenkommunikation zwischen Maschinen, elektronische Identitäten, elektronische Signaturen und beweiswerterhaltende Langzeitspeicherung von Daten und Dokumenten. Unsere Lösungen sind integraler Bestandteil von Produkten der führenden Hersteller von IT-Anwendungen und erreichen Unternehmen, Behörden, Institutionen sowie private Haushalte. Um unsere Mission eines sicheren elektronischen Handschlages zu verwirklichen, gehen wir gezielte strategische Entwicklungs- und Vertriebspartnerschaften ein. Die börsennotierten OpenLimit Holding AG (Symbol: O5H) sowie eine operative Tochtergesellschaft haben ihren Sitz in Baar, Schweiz. Eine weitere Tochtergesellschaft befindet sich in Berlin, Deutschland. Die Unternehmensgruppe beschäftigt ca. 50 hochqualifizierte Mitarbeiter.



Über Power Plus Communications Die Power Plus Communications AG (PPC) (www.ppc-ag.de) ist führender Anbieter von Smart Meter Gateways und Kommunikationstechnik für die Digitalisierung der Energiewende. Das Smart Meter Gateway, das in Partnerschaft mit dem Sicherheitsspezialisten OpenLimit SignCubes AG entwickelt wird, bietet höchsten Datenschutz und -sicherheit im Smart Metering. Als Pionier der BPL-Technologie verfügt PPC über herausragende Erfahrung und Kompetenz im Energie- und Telekommunikationsbereich. Das Technologieunternehmen mit Sitz in Mannheim wurde bereits vielfach für seine Innovationskraft ausgezeichnet und ist führenden Partner vieler Energieversorger und Kommunikationsnetzbetreiber. Im Einzelnen bietet PPC: * Smart Meter Gateways mit integrierten WAN-Technologien (LTE, GPRS, Breitband-Powerline, Ethernet) * Schlüsseltechnologie Breitband-Powerline für die Datenübertragung über Nieder- und Mittelspannungsnetze * Leistungsfähige Netzwerk-Management-Systeme * Langjährige Erfahrung im Aufbau und Betrieb von Informations- und Kommunikationsnetzen * Schulungen und Support rund um das intelligente Messsystem * White-Label und OEM-Lösungen für Systempartner



Kontakt Björn Templin OpenLimit Holding AG Abteilung IR bjoern.templin@openlimit.com Telefon: +41 41 560 1020 http://www.openlimit.com



Thomas Wolski Power Plus Communications AG Pressesprecher t.wolski@ppc-ag.de Telefon: +49 621 401 65 127 http://www.ppc-ag.de



Rechtliches Die Inhalte dieser Mitteilung dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die OpenLimit Holding AG übernimmt keine Haftung für Verluste mit Aktien der OpenLimit Holding AG, die in irgendeinem Zusammenhang mit dieser Mitteilung oder den bereitgestellten Informationen gebracht werden könnten. Dies gilt insbesondere auch für eventuelle Verluste mit Aktien der OpenLimit Holding AG. Diese Mitteilung enthält vorausschauende Aussagen. Vorausschauende Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben; sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Jede Aussage in dieser Pressemitteilung, die unsere Absichten, Annahmen, Erwartungen oder Vorhersagen (sowie die zugrunde liegenden Annahmen) wiedergibt, ist eine vorausschauende Aussage. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der OpenLimit Holding AG derzeit zur Verfügung stehen. Vorausschauende Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse weiterzuentwickeln. Die Corporate News stellt keine Werbung, Empfehlung, Finanz- oder sonstige Beratung dar und ist keine Aufforderung zu einem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder von Finanzinstrumenten der Gesellschaft. OpenLimit und sonstige Marken- oder Gesellschaftsbezeichnungen und ihre Logos, die in diesem Bericht erscheinen, gehören ihren rechtmässigen Eigentümern. Wir anerkennen hiermit alle Marken- und Gesellschaftsbezeichnungen und ihre zugehörigen Logos.



(Ende)



Aussender: OpenLimit Holding AG Adresse: Zugerstrasse 74, 6341 Baar Land: Schweiz (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresDecember 20, 2018 08:13 ET (13:13 GMT)