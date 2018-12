Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard. Vor einiger Zeit hatte Merrill Lynch Zweifel an der Marktstellung Wirecards in Deutschland geweckt. Nun hat man nochmal genauer hingeschaut und die frühere Aussage bestätigt. Dei Aktie von Wirecard zählt aktuell zu den größten Verlierern im DAX. Bei den Verkäufen steht Siltronic auf dem vierten Platz. Nach schwachen Zahlen des Konkurrenten Micron ist die Aktie von Siltronic deutlich gefallen. Der Finanzchef des Konzern, Rainer Irle, sieht den Münchner Konzern allerdings weiter auf Kurs.