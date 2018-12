Europas größter Hybrid-Optiker auf Wachstumskurs: Die SuperVista AG hat nach zwei Jahren der Wachstumskonsolidierung Kurs auf ehrgeizige Ziele genommen DGAP-News: SuperVista AG / Schlagwort(e): Marktbericht/Prognose Europas größter Hybrid-Optiker auf Wachstumskurs: Die SuperVista AG hat nach zwei Jahren der Wachstumskonsolidierung Kurs auf ehrgeizige Ziele genommen 20.12.2018 / 15:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. (Schönfeld b. Berlin) Die SuperVista AG mit Sitz am zukünftigen Flughafen Berlin-Brandenburg hat sich in den letzten zwei Jahren darauf konzentriert, die Infrastruktur und Prozesse für das weitere Wachstum anzupassen und auszurichten. Gleichzeitig wurde die Bekanntheit der Marke "brillen.de" in der Kernzielgruppe der 45plus Generation durch Marketingausgaben von jährlich über 20 Millionen Euro weiter gestärkt. Diese Investitionen haben das Betriebsergebnis der letzten beide Jahre stark belastet. "Seit Mitte des Jahres ist der Kompass wieder gerichtet und der eingeschlagene Kurs stimmt. Wir konnten die Online-Registrierungen verdreifachen und ein Umsatzplus zur ersten Hälfte des Jahres von 50% erzielen. Damit haben wir jetzt einen Monatsumsatz von über 10 Millionen Euro erreicht und sind dabei sehr profitabel!", so Matthias Kamppeter der Gründer und Vorstandsvorsitzende der SuperVista AG. Kamppeter sieht als Potential des Unternehmens, drittgrößte Verbundgruppe der deutschen Augenoptik zu werden. Mit den Unternehmensanpassungen und der im September letzten Jahres in Betrieb genommenen hochmodernen Produktionsanlage, seien die Voraussetzungen geschaffen, dieses ehrgeizige Ziel der Brandenburger zu erreichen. Man wolle nun auch weitere Zielgruppen in den Genuss der Brillen mit dem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis kommen lassen, deshalb werde die Produktpalette ausgeweitet und bekannte Exklusivmarken-Fassungen in das Portfolio aufgenommen. Die SuperVista AG ist einer der führenden Hersteller von Brillen mit einem angeschlossenen, stetig wachsenden Netzwerk aus über 1.200 Partneroptikern in Europa. Das Unternehmen gehört zu den schnellst wachsenden Startups in Deutschland. Kern des Geschäftsmodells ist das einmalige Zusammenspiel aus Online-Marketing, um Neukunden zu gewinnen und der eigenen Produktion von Brillen, die komplett verglast geliefert werden. Der Sehtest, die Verkaufsberatung, das Vermessen und Anpassen der Brillen erfolgt dabei ausschließlich über den stationären Augenoptikermeister. Die Unternehmensvorstände können auf eine über 40 jährige Branchenerfahrung in der Augenoptik zurück blicken. Dadurch konnte im Juli 2016 ein starker, strategischer Finanzinvestor gewonnen werden. Mit einer Investitionssumme in Höhe von 45 Millionen Euro wurde die europaweite Expansion vorangetrieben. SuperVista AG, Dezember 2018 Kontakt: SuperVista AG Mittenwalderstrasse 9 12529 Schönefeld b. Berlin 03375-9179140 presse@supervista.de 20.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 760999 20.12.2018 AXC0182 2018-12-20/15:01