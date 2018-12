Die Wall Street dürfte nach der gestrigen US-Zinsentscheidung und dem anschließenden Kursrutsch an den Börsen Europas am Donnerstag mit weiteren Verlusten in den Handel gehen. Gut eine halbe Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,23 Prozent tiefer bei 23 270 Punkten.

Dieser sei "nach dem jüngsten Ausverkauf überreif für eine Gegenbewegung", schrieb Charttechnik-Experte Andreas Büchler von Index-Radar. "Die entscheidende Frage ist, ob daraus erneut eine dauerhafte Stabilisierung werden kann. In den Vormonaten zumindest hat es so funktioniert. "

Zur Wochenmitte war der Dow zeitweise auf den niedrigsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres abgerutscht, nachdem die Fed den Leitzins ein weiteres Mal angehoben hatte, aber für 2019 nur noch zwei Zinsanhebungen erwartet. Auch für das Wirtschaftswachstum ist sie inzwischen weniger zuversichtlich als bisher.

Die vierte Zinserhöhung im laufenden Jahr sei keine Überraschung gewesen, doch mit dem Ausblick auf 2019 ignoriere die Fed die Hinweise auf eine mögliche Rezession, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Offenbar hätten die Währungshüter kein Ohr für die Sorgen am Markt.

Unternehmensnachrichten wurden vorbörslich unterschiedlich aufgenommen. So verteuerten sich die zuletzt gebeutelten Aktien von Blackberry dank guter Geschäftszahlen um mehr als fünf Prozent. Der einstige Smartphone-Pionier hatte im dritten Quartal mit seinem bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) sowie dem Umsatz selbst die optimistischsten Analystenschätzungen übertroffen.

Dass Celanese ab Montag kommender Woche in den marktbreiten S&P-500-Index aufsteigt, ließ die Aktien des Chemiekonzerns um fast fünf Prozent steigen. Weichen muss dafür der Pharmakonzern Express Scripts Holding, der vor der Übernahme durch den Versicherer Cigna steht. Express Scripts gewannen 0,4 Prozent, während Cigna sich unbewegt zeigten.

Derweil konnte der Dow-Neuling Walgreens Boots Alliance trotz eines überraschend kräftigen Gewinnsprungs im vergangenen Quartal und geplanter Kostensenkungen nicht überzeugen: Die Anteilsscheine der seit dem Sommer im Leitindex gelisteten Drogerie- und Apothekenkette verloren vor Handelsbeginn knapp zwei Prozent.

Beim Tabakkonzern Altria ließ die Übernahme von 35 Prozent am E-Zigaretten-Hersteller Juul für 12,8 Milliarden US-Dollar die Anleger eher kalt: Die Titel kamen nicht von der Stelle. Es ist laut Altria die größte Investition in der Konzerngeschichte. Insgesamt werde Juul bei dem Deal mit 38 Milliarden Dollar bewertet. Damit hat sich die Bewertung des Start-ups aus San Francisco innerhalb weniger Monate mehr als verdoppelt - Juul wird nun höher taxiert als Silicon-Valley-Schwergewichte wie Airbnb oder SpaceX./gl/fba

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0186 2018-12-20/15:12