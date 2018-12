Paris (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2018 ist zwar noch nicht vorbei, aber es ist an der Zeit eine Bestandsaufnahme zu machen. "Wir wurden in diesem Jahr am meisten von der Tatsache getroffen, dass die Abwärtsbewegungen an den Märkten so breit gestreut waren. Wir müssen sogar bis in das Jahr 1994 zurückgehen, um derart negative Renditen sowohl bei Anleihen als auch bei Aktien zu sehen", sagt Benjamin Melman, Chief Investment Officer Asset Allocation und Sovereign Debt bei Edmond de Rothschild Asset Management, in seinem jüngsten Kommentar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...