Das Jahr 2018 war an den klassischen Aktienmärkten, sowie auch im Kryptowährungsmarkt kein gutes Jahr. In diesem Jahr wurde Kapital nicht vermehrt, sondern vernichtet. Der Bitcoin verlor seit Beginn des Jahres mehr als 70 Prozent seiner Marktkapitalisierung. Ist der Zeitpunkt für neue Einstiegsmöglichkeiten gekommen? "Zurzeit befinden wir uns in einer der turbulentesten Perioden der Geschichte des Bitcoins. Der digitale Leitwolf kannte im Jahr 2018 nur eine Richtung und die hieß Süden. Hinter den Kulissen tobt ein Machtkampf zwischen den Entwicklern und verschiedenen institutionellen Interessengruppen. Der Konsolidierungsprozess scheint nun an seinen Höhepunkt angekommen zu sein. In den vergangenen Wochen wurde der Bitcoin zudem von weiteren Panikverkäufen heimgesucht, die den Bitcoin unter die 4000 US-Dollar-Marke drückten", sagt Salah Bouhmidi von IG Markets.

