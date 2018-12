Wir leben in einer komplexen Welt. Welche eine Überraschung, das was nun wirklich jeder. Doch gerade am Finanzmarkt ist es mittlerweile alles andere als einfach, die schiere Menge an Informationen zu erfassen. Gezwungenermaßen müssen wir immer wieder selektiv vorgehen. Doch genau das kann mitunter Probleme aufwerfen. Weshalb, erläutert Dr. Christian Kurz, Managing Partner bei Strongbox Capital, im Gespräch mit Börse Stuttgart TV.