Wie gewonnen, so zerronnen. Der extrem starke Zwischenspurt am gestrigen Mittwoch wurde im Laufe des Tages wieder abverkauft. Nun notiert die Aktie von Evotec erneut knapp über der wichtigen 200-Tage-Linie, die es zu verteidigen gilt. Dabei hatten die Hamburger am Mittwoch mit starken News aufwarten können. Das Unternehmen hat die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben - und zwar deutlich. Wie Evotec in einer Mitteilung schrieb, erwartet der Konzern nun, dass sich das bereinigte Konzern-EBITDA im Jahr 2018 um mehr als 45 Prozent erhöhen wird. Zuvor wurde ein Anstieg um rund 30 Prozent zum Vorjahreswert von 58,4 Millionen Euro prognostiziert. Dies sei auf die starke operative Performance mit höheren Margenbeiträgen, wichtige wissenschaftliche Meilensteinerreichungen im vierten Quartal 2018 sowie einen Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge wie zum Beispiel F&E-Steuergutschriften im zweiten Halbjahr 2018 zurückzuführen, so Evotec weiter. Alle sonstigen Bestandteile der Finanzprognose der Gesellschaft wurden bestätigt.

