Bayer geriet in den USA zuletzt weiter unter Druck. Denn: Die US-Klageindustrie wittert beim Themenbereich Roundup/ Glyphosat neuerdings ein Geschäft, das so groß werden kann wie der Kampf gegen Asbest oder die Zigarettenindustrie. Allein die Kanzlei Baum, Hedlund, Aristei & Goldman konnte in diesem Zusammenhang mittlerweile mehr als 1.000 Mandate einsammeln.

