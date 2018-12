Im deutschen Leitindex DAX schafft es heute kaum ein Wert ins Plus. Die negativen Vorzeichen überwiegen ganz klar. Wirecard verliert sogar fünf Prozent, die Deutsche Bank 5,9 Prozent, die die beiden Schlusslichter am heutigen Tag sind. An der Spitze befinden sich nur zwei Werte, die mit einem positiven Vorzeichen aufwarten können. Zum einen Henkel mit einem Plus von 0,5 Prozent, zum anderen die Merck KGaA mit einem Plus von 0,2 Prozent.

