Die Tesla-Aktie zeigte in diesen Tagen lange eindrucksvolle relative Stärke. Doch nach einem erneuten Minus am Donnerstag kommt das positive Chartbild etwas ins Wanken. Noch ist alles im grünen Bereich: Das Papier notiert über den wichtigen 90- und 200-Tages-Durchschnittslinien. Doch dieses Niveau bei etwa 317 Dollar sollte nun verteidigt werden. Gelingt dies, kann der nächste Anlauf auf ein neues Hoch im Chart starten. Bricht dieses Kursniveau nach unten durch, sind jedoch schnell Kurse unter 300 Dollar denkbar. Wer hier mittradet, sollte also besonders in diesen Stunden einen engen Stoppkurs einsetzen.

