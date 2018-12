Wien (www.fondscheck.de) - Ein sagenhaftes Gesamtvolumen von 229,2 Mrd. EUR befindet sich derzeit in den Top-10 der größten aktiv gemanagten Fondsstrategien Europas, so die Experten von "e-fundresearch.com".Welche das genau seien, habe "e-fundresearch.com" in Erfahrung gebracht.Groß, größer, Megafonds: Während die Mehrheit des Vertriebspersonals in der Asset Management Industrie bereits das Durchbrechen der 100 Millionen Euro Volumen-Schallmauer als bedeutenden Meilenstein sehe, würden solche Beträge bei Europas größten Fondsstrategien gerade einmal einer vernachlässigbaren Tagesschwankung entsprechen. ...

