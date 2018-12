Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Die Bündelung der Geschäfte mit rezeptfreien Mitteln mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline mache für beide Unternehmen strategisch Sinn, geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Zusätzlicher Wert für die Aktionäre könnte zukünftig durch eine Abspaltung beziehungsweise einen Börsengang des neuen Gemeinschaftsunternehmens entstehen./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2018 / 10:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-12-20/17:33

ISIN: US7170811035