HAVANNA, Kuba, Dec. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das mit Spannung erwartete Memories Trinidad Del Mar, das vormals unter der Bezeichnung Hotel Brisas Trinidad Del Mar betrieben wurde, ist am vergangenen Wochenende in Kuba neu eröffnet worden. Das All-Inclusive-Strandresort am weißen Sandstrand von Playa Ancón liegt nur zehn Minuten von der UNESCO als Welterbe anerkannten kolonialen Altstadt von Trinidad entfernt.

Das Memories Trinidad Del Mar (https://www.memoriesresorts.com/resort/memories-trinidad-del-mar) bietet Reisenden eine Reihe von All-Inclusive-Annehmlichkeiten, um sicherzustellen, dass ihr Aufenthalt so angenehm wie möglich gestaltet und zu einem unvergesslichen und beeindruckenden Erlebnis wird. Familien (https://www.memoriesresorts.com/families-1/families) können unbegrenzte Unterhaltungsmöglichkeiten im Kinderclub und auf dem Spielplatz genießen, während sich jeder im Pool vergnügen oder eine der vielen Wassersportarten ausprobieren kann. Gäste können die reiche Geschichte und lebendige Architektur Trinidads erkunden oder im Fitnessstudio oder auf einem der beiden Tennisplätze aktiv werden. Diejenigen, die sich entspannen möchten, genießen das Wasser im Whirlpool oder ruhen sich mit einem Getränk in der Hand am Pool oder am Strand aus. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene kubanische und internationale Gerichte am Buffet oder die zwei A-la-carte-Spezialitätenrestaurants, die zur Wahl stehen.

Um Ihren Aufenthalt zu buchen, besuchen Sie unsere Website www.memoriesresorts.com (http://www.memoriesresorts.com) oder kontaktieren Sie Ihr Reisebüro.

Über Memories Resorts & Spa

Memories Resorts & Spa (https://www.memoriesresorts.com/) heißt seine Gäste willkommen, um mit Familie und Freunden umgeben von großartigen tropischen Landschaften auf Kuba und in der Dominikanischen Republik "die Momente zu feiern". Memories Resorts bietet erstklassige Einrichtungen und Annehmlichkeiten, eine entspannte Eleganz mit dem Gefühl von "Zehen im Sand" und persönlichem Service, ein All-Inclusive-Programm und geräumige Unterkünfte, die den Bedürfnissen jedes Reisenden und jeder Familiengruppe gerecht werden. Dank erstklassiger À-la-carte-Restaurants, unbegrenzter Premium-Getränken und Unterhaltung über den ganzen Tag können Familien, Einzelpersonen und Gruppen Memories Resorts & Spa als ultimativen Urlaub genießen, um unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.

