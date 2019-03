TALLAHASSEE, Florida (USA), March 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Royalton Antigua Resort & Spa (https://www.royaltonresorts.com/royalton-antigua), Antiguas neuestes All-Inclusive-Resort, öffnet am 1. Mai 2019 seine Pforten für anspruchsvolle Reisende, die auf der Suche nach einem luxuriösen Strandurlaub sind. Das atemberaubende Resort mit 294 Zimmern liegt am unberührten weißen Strand der malerischen Deep Bay. Dieses Resort ist das erste im Portfolio von Royalton, das über Diamond Club (https://www.royaltonresorts.com/royalton-antigua/accommodations/diamond-club) Chairman Overwater Bungalows mit unvergleichlichem Blick und direktem Zugang zum Karibischen Meer verfügt.



Gäste des Royalton Antigua kommen in den Genuss der für Resorts von Royalton typischen All-In Luxury - (https://www.royaltonresorts.com/royalton/all-in-luxury)Annehmlichkeiten, darunter All-In Connectivity mit kostenlosem Highspeed-WLAN für alle Geräte, unbegrenzt nutzbare Restaurantangebote ohne Reservierung mit Inanspruchnahme von Abendessen à la carte an jedem Abend und ein Zimmerservice, der rund um die Uhr verfügbar ist. In jeder Suite erwartet Sie standardmäßig eine In-Suite-Wellnessausstattung wie zum Beispiel eine Regendusche an der Decke, große Zwei-Personen-Badewannen und die einzigartigen handgefertigten DreamBed-Matratzen. Den ganzen Tag über können Gäste an unterhaltsamen Aktivitäten wie Fitnesskursen, Mixologiekursen und Tanzstunden teilnehmen. Abends können die Gäste im Brauhaus "SCORE" ihrer Lieblingsmannschaft beim Spiel zusehen, während sie sich mit Craftbier und "leichten Häppchen" verwöhnen, oder sogar im hochmodernen Casino ihr Glück versuchen. Das Royalton Antigua bietet eine Vielzahl an kinderfreundlichen Annehmlichkeiten, darunter ein kindergeeignetes Schwimmbecken, den Clubhouse Kids Club, die Hangout Teens-Lounge und Zugang zu nicht motorisierten Wassersportarten.

Für Gäste, die auf der Suche nach einem romantischen Kurzurlaub sind, gibt es die Erwachsenen vorbehaltenen Chairman Overwater Bungalows (https://www.royaltonresorts.com/royalton-antigua/accommodations/chairman-overwater-bungalows), Villen mit einem Schlafzimmer und Meerblick, für die weitere Annehmlichkeiten und persönliche Akzente wie zum Beispiel private Transfers, nahtloser Check-in, Butler-Service, Sunset-Mixologie und persönliche Fitness-/Yoga-Kurse verfügbar sind, um Gästen einen entspannenden Rückzugsort im Paradies zu bieten. Jeder Overwater Bungalow verfügt über einen eigenen Infinity-Pool, eine Hängematte, ein Kingsize-Bett, ein Schlafsofa, einen Wohnbereich, einen privaten Zugang zum Meer von einer eigenen Terrasse und einen Glasboden, um das Meer vom komfortablen Ambiente dieser luxuriösen Villa aus zu erleben.

Es ist nie zu früh, um ein All-In Luxury-Urlaubserlebnis zu planen. Urlauber können für eine begrenzte Zeit bis zu 58 % Rabatt auf Buchungen erhalten. Um das exklusive Angebot im Royalton Antigua zu buchen, besuchen Sie: www.royaltonresorts.com (http://www.royaltonresorts.com)

Über Royalton Luxury Resorts

Die preisgekrönten Royalton Luxury Resorts (http://www.royaltonresorts.com/), eine Marke von Blue Diamond Resorts, sind der Inbegriff moderner Eleganz und bieten All-In Luxury-Urlaube an einigen der beliebtesten tropischen Reiseziele der Welt, darunter Jamaika, die Dominikanische Republik, Mexiko, Antigua und Kuba. Die Resorts verfügen über eine Reihe erstklassiger All-Inclusive-Angebote, darunter das erstklassige, handgefertigte DreamBed, unbegrenzt nutzbare, reservierungsfreie Luxusrestaurants, All-In Connectivity mit kostenlosem WLAN und Ferngesprächen vom Zimmer aus, einer Sports Event Guarantee und vieles mehr. Viele der Resorts sind gleichermaßen für Familien und Paare geeignet, wobei branchenführende betreute Aktivitäten für Kinder und Jugendliche ohne zusätzliche Kosten in Verbindung mit familienfreundlichen Unterkünften und Restaurants angeboten werden. Royalton Luxury Resorts hat sein Angebot an gehobenen und eleganten Urlaubserlebnissen um zwei neue Resorts erweitert, das Royalton Suites Cancun - und in Kürze das Royalton Antigua Resort & Spa (https://www.royaltonresorts.com/royalton-antigua).

Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, kontaktieren Sie bitte media@bluediamondresorts.com (mailto:media@bluediamondresorts.com).