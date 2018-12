Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Luzern (pta028/20.12.2018/17:43) - Donnerstag, 20. Dezember 2018 17.30 MEZ (Winterzeit)



UNTERNEHMENSMITTEILUNG



LUZERN, SCHWEIZ - Donnerstag, 20. Dezember 2018 - Trimed Technology AG (www.trimed-technology.ch)



Die Trimed Technology AG freut sich, bekannt geben zu können, dass sie "Featured Company of the Month" an der Pacific OTC ist.



https://pacificotc.com/featured-company/



Über die Trimed Technology AG:



Die Trimed Technology AG ist eine schweizerische Gesellschaft, die Beteiligungen, Patente und Vertriebsrechte an der Trimed AG hält. Seit über 20 Jahren entwickelt und fabriziert die Trimed AG Milchpumpen und Mikro-Vakuumsysteme in höchster Schweizer Präzision für Kunden auf der ganzen Welt.



Der jüngst von Trimed entwickelte und patentierte 3D-Drucker für Biomaterial ist in der Lage, hochgenaue Knochenreproduktionen aus Biomaterialien herzustellen. Er ist der einzige 3D-Drucker der Welt, der ein proprietäres System mit einem Druckkopf verwendet, der sich frei und präzise im Raum über sechs Achsen bewegen kann und schwenkbar ist.



Für den Patienten hat ein auf diese Weise hergestelltes Implantat aus Biomaterial entscheidende Vorteile: So erübrigt sich zum einen die bisher übliche Entnahme von körpereigenem Knochenmaterial, und zum anderen werden mögliche Abstossungsreaktionen des Körpers auf die implantierten Fremdkörper weitgehend vermieden. Als Vorlage für das zu replizierende Knochenteil kann beispielsweise ein individueller computertomographischer oder magnetresonanztomographischer Scan fungieren. Innerhalb von 24 Stunden erhält der Chirurg so einen anpassungsfähigen und exakt auf die Bedürfnisse des Patienten zugeschnittenen Knochenersatz.



Bei dem Druckmaterial handelt es sich um eine Mischung aus biologisch abbaubarem Kunststoff und natürlichem Knochenpulver. Das Material wird im Druckprozess als poröse Struktur synthetisiert, um es dem umliegenden Gewebe nach einer Transplantation zu ermöglichen, sich mit dem künstlichen Knochen zu verbinden und nach dem Abbauen des organischen Kunststoffs einen neuen, vollständig körpereigenen Knochen herauszubilden. Im nächsten Schritt wird das neu gebildete Knochengewebe mit Hilfe mechanischer und biomechanischer Stimuli sowie durch motorische Aktivität in der Physiotherapie gestärkt. Das künstliche Knochenmaterial im Körper des Patienten ist zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig resorbiert, sodass ein starker eigener Knochen entstehen konnte. Für den Patienten bedeutet dies, dass er am Ende der Therapie in seiner motorischen Fähigkeit keinerlei Einschränkung erlebt.



Der entscheidende Vorteil des patentierten sechsachsigen Seilsystems liegt in der Optimierung der reibungslosen Abläufe innerhalb der Chirurgie: Nachdem ein Druckvorgang abgeschlossen wurde, lässt sich das System anders als die mit deutlich mehr mechanischen Teilen arbeitenden herkömmlichen 3D-Drucker leicht demontieren und zusammen mit dem übrigen Operationsbesteck in den bereits in den chirurgischen Abteilungen existierenden Desinfektionsanlagen sterilisieren, sodass für den nächsten Druckprozess eine vollkommen keimfreie Apparatur zur Verfügung steht. Ein Hauptziel der Entwicklungsarbeit war es, das Gerät möglichst nah an die natürliche Umgebung des praktizierenden Chirurgen heranzubringen.



Der 3D-Druck garantiert so effektivere und effizientere Prozesse im klinischen Alltag - von der im Vergleich zum klassischen Titan-Implantat kostengünstigeren und schnelleren Herstellung über den Wegfall der Transportwege bin hin zur besseren Handhabung im Operationssaal.



Mit dem Trimed 3D-Drucker für Biomaterial beginnt eine neue Ära in der modernen Prothetik und Implantologie.



Für weitere Informationen besuchen Sie gerne unsere Website unter https://trimed-technology.ch oder kontaktieren Sie uns unter info@trimed-technology.ch.



(Ende)



Aussender: Trimed Technology AG Adresse: Sempacherstrasse 5, 6003 Luzern Land: Schweiz Ansprechpartner: Anastasia Anderson Tel.: +41 41 226 20 12 E-Mail: info@trimed-technology.ch Website: www.trimed-technology.ch



ISIN(s): CH0449673570 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: Pacific OTC, Port Vila, Vanuatu



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1545324180203



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 20, 2018 11:43 ET (16:43 GMT)