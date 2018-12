(DJ Bolsa)-- A Novartis AG disse esta quinta-feira que fez uma oferta para adquirir a CellforCure de França do LFB Group, num esforço para expandir a capacidade de produção de terapias inovadores de células e genes.

A farmacêutica suíça disse que a proposta de aquisição tem como base um acordo existente com a CellforCure que prevê o fabrico da terapia CAR-T Kymriah da Novartis e a recente transferência de tecnologia.

Se for bem-sucedida, a aquisição vai impulsionar a capacidade de produção do Kymriah com o potencial para expandir para outras terapias de células e de genes do portefólio da Novartis, disse a farmacêutica.

A terapia CAR-T remove as células brancas dos pacientes, reformulá-las e voltar a introduzi-las na circulação sanguínea do paciente. As células são reprogramadas para identificar e atacar células cancerígenas.

O negócio, se for bem sucedido, pode ser finalizado na primeira metade de 2019 e deve ser financiado com o capital disponível, disse a Novartis.

-Por Anthony Shevlin (anthony.shevlin@dowjones.com; @anthony_shevlin)

