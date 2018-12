FRANKFURT (Dow Jones)--Eine falkenhaft aufgenommene geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag auf ein neues Jahrestief gedrückt. Die Fed hatte am Vorabend zwar wie mehrheitlich erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,25 bis 2,50 Prozent nach oben genommen; mehr erhofft hatte sich der Markt allerdings von den Zinsaussichten. Für 2019 avisiert die Fed nun statt drei Erhöhungen nur noch zwei. Weil am Zinsterminmarkt zuletzt aber nur noch ein Zinsschritt für 2019 eingepreist wurde, machte sich Enttäuschung breit.

Der DAX verlor 1,4 Prozent auf 10.611 Punkte, bei 10.563 Punkten wurde ein neues Jahrestief markiert.

Auf Unternehmensseite blieb es weitgehend ruhig. Hier machte sich zunehmend vorweihnachtliche Ruhe breit. Konjunktursensible Aktien wurden gemieden. Zu den größten Verlierern gehörten auch Technologie-Werte: So gaben Wirecard um 5,3 Prozent nach, während es für Infineon um 3,4 Prozent nach unten ging.

Deutsche Bank knickten um 7,0 Prozent auf ein neues Allzeittief von 6,99 Euro ein. RBC hatte das Kursziel auf 7,50 von 8,00 Euro gesenkt. Allerdings gaben auch andere Bankaktien wie Commerzbank (minus 6,5 Prozent) stark nach. Hierbei könnte die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen eine kursbelastende Rolle gespielt haben. Nach dem Kurssturz am Vortag aufgrund einer Gewinnwarnung erholten sich Ceconomy um 4,4 Prozent.

Medigene legen zu - Hornbach Holding schwächer

In der dritten Reihe am deutschen Aktienmarkt legten Medigene gegen die negative Gesamttendenz um 4,7 Prozent zu. Das Biotechnologieunternehmen hatte positive Zwischenergebnisse mit Impfstoffen bei Leukämie-Patienten vorgelegt. Auch wenn die Studie noch ein weiteres Jahr dauere, belegten die Daten, dass die Wirksamkeit der Therapie in die richtige Richtung weise, hieß es im Handel.

Der Baumarktkonzern Hornbach hat trotz steigender Umsätze im dritten Geschäftsquartal wegen höherer Kosten deutlich weniger verdient. Die Hornbach-Gruppe hatte vor zehn Tagen bereits über einen Gewinneinbruch berichtet. Hornbach Holding schlossen 1,4 Prozent tiefer.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 125,1 (Vortag: 118,7) Millionen Aktien im Wert von rund 4,21 (Vortag: 3,83) Milliarden Euro. Es gab 3 Kursgewinner, 26 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.611,10 -1,44% -17,86% DAX-Future 10.599,00 -1,71% -18,44% XDAX 10.597,95 -0,56% -17,60% MDAX 21.523,65 -2,08% -17,85% TecDAX 2.432,79 -2,53% -3,81% SDAX 9.445,92 -1,88% -20,53% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,62 -12 ===

December 20, 2018 11:50 ET (16:50 GMT)

