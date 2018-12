ARDMORE, Pa., und AUSTIN, Texas, Dec. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rewire Holdings LLC ("Rewire") und Vida Capital Inc. ("Vida Capital") geben die Gründung von Merion Square Capital LLC ("Merion Square") bekannt, einem Joint Venture, das das Know-how und die Kernkompetenzen der beiden Unternehmen vereint.



Der Vermögensverwalter hat eine offene Fondsstruktur etabliert, die vorrangig in versicherungsbezogene Wertpapiere mit einem Schwerpunkt auf Schaden- und Unfallversicherungen, Renten- und Lebensversicherungsprodukte investiert. Die neu geschaffene Anlageverwaltungsgesellschaft nutzt die Erfahrung von Rewire im Bereich der Rückversicherung und versicherungsbezogenen Wertpapiere zusammen mit der Erfolgsbilanz und Erfahrung von Vida als dedizierter institutioneller Vermögensverwalter für versicherungsbezogene Vermögenswerte.

Merion Square wird von den geschäftsführenden Direktoren von Rewire, Stefano Sola, Richard Pennay und Markus Schmutz (das "Investment-Team"), geleitet und verwaltet. Merion Square wird zunächst mit einem Kapital von 150 Millionen US-Dollar über eine offene Hedgefondsstruktur starten und wird im Laufe des Jahres 2019 weiterhin neues Kapital aufnehmen. Das Team von Vida Capital wird für die Bereiche Finanzmittelbeschaffung, Anlegerbeziehungen, Finanzen, Compliance und andere Funktionen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Merion Square verantwortlich sein.

Stefano Sola, CEO von Merion Square, kommentierte dies wie folgt: "Das Team von Rewire Securities freut sich auf die Partnerschaft mit Vida Capital bei der Gründung einer neuen Vermögensverwaltungsgesellschaft. Der Markt für versicherungsbezogene Strategien befindet sich derzeit an einem kritischen Punkt in Bezug auf seine Reife und Merion Square wird unsere gesammelten Erfahrungen nutzen, um unsere Anleger und Interessenvertreter aus der Branche als Hauptinvestoren bestmöglich zu unterstützen." Rewire gründete 2015 die Rewire Securities LLC, einen unabhängigen US-Broker-Dealer, der sich ausschließlich auf das Neugeschäft mit und den Vertrieb von versicherungsbezogenen Wertpapieren konzentriert. Rewire hat erfolgreich versicherungsbezogene Wertpapiere mit einem Volumen von mehr als 2 Milliarden USD verbrieft, strukturiert und platziert. Das Investment-Team hat seit Ende der 1990er Jahre gemeinsam an Emissionen von versicherungsbezogenen Wertpapieren mit einem Wert von über 25 Mrd. USD gearbeitet. Rewire Securities LLC wird keine Transaktionen mehr auf Agenturbasis verbriefen und vertreiben und wird Merion Square wenn notwendig als zweckbestimmtes Instrument zur Mittelbeschaffung und zur Strukturierung von Anlagechancen zur Verfügung stehen.

Vida Capital wurde 2009 gegründet und ist ein Managementunternehmen für alternative Anlagen mit einem Anlagevolumen von 3,6 Mrd. USD, das auf nicht korrelierte Anlagestrategien spezialisiert ist. In der Vergangenheit hat sich Vida auf versicherungsbezogene Strategien mit einem Hauptaugenmerk auf langlebigkeitsbedingte Risiken spezialisiert. Während Vida das verwaltete Vermögen im Bereich der langlebigkeitsbedingten Risiken weiter ausbaute, sah das Unternehmen die einzigartige Gelegenheit, mit Rewire zusammenzuarbeiten und eine diversifizierende, nicht korrelierte Plattform aufzubauen. William Tice, Senior Managing Director von Vida Capital, erklärte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Rewire und die Bündelung unserer Expertise zu einem branchenführenden Vermögensverwalter. Seit der Gründung von Vida haben wir uns dazu verpflichtet, im Langlebigkeitsbereich überzeugende Erträge für unsere Anleger zu erwirtschaften. Wir freuen uns auf unsere neue Partnerschaft, um unser bestehendes Produktangebot nicht nur zu erweitern, sondern auch zu ergänzen."

