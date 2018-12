PITTSBURGH, Dec. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein globaler Anbieter von Konnektivitäts-, Integrations- und Unified-Commerce-Lösungen für Handelspartner, hat heute bekanntgegeben, dass Gartner Inc. TrueCommerce in seiner 2018er Ausgabe des Magischen Quadranten für Multi-Enterprise-Lieferkettennetzwerke für Unternehmen als "Herausforderer" ausgezeichnet worden ist. Das Unternehmen wurde für die Vollständigkeit seiner Vision und die Fähigkeit zur Umsetzung ausgezeichnet.

"Wir freuen uns sehr, Teil des neuen Magischen Quadranten von Gartner zu sein. Wir glauben, dass dies unsere grundlegende Prämisse bestätigt, dass das Bindegewebe (Netzwerk) zwischen Mitgliedern eines Ökosystems aus mehreren Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg in komplexen, mit digitalen Funktionen ausgestatteten Lieferketten ist", sagte Ross Elliott, President von TrueCommerce. "Unsere fortwährenden Investitionen in Innovation und Kundenerfolg in diesem Bereich ermöglichen es unserer Kundengemeinschaft auf der ganzen Welt, in einer äußerst wettbewerbsorientierten Welt zu wachsen."

Die Marktforschungsstudie von Gartner beschreibt das überprüfte Marktsegment und weist darauf hin, dass das steigende Interesse an der Digitalisierung der Lieferkette und die jüngsten Lösungsverbesserungen, die den Handel für alle Netzwerkteilnehmer verbessern - sowohl in der Breite (Hinzufügen zusätzlicher Lieferkettenfunktionen) als auch in der Tiefe (Verbesserung bestehender Funktionen) -, Investitionen in Multi-Enterprise-Lösungen antreiben.

Gartner, Magic Quadrant for Multienterprise Supply Chain Business Networks (Gartner, Magischer Quadrant für Multi-Enterprise-Lieferkettennetzwerke für Unternehmen), 15. November 2018

https://www.truecommerce.com/uk-en/contact/gartner

Haftungsausschluss

Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Forschungspublikationen beschriebenen Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät den Anwendern von Technologie nicht dazu, nur solche Anbieter auszuwählen, die über die besten Bewertungen oder andere Auszeichnungen verfügen. Die Forschungspublikationen von Gartner enthalten die Meinungen des Forschungsunternehmens von Gartner und sollten nicht als Tatsachen angesehen werden. Gartner übernimmt bezüglich dieser Forschung keine Haftung für irgendwelche Garantien, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der Garantie der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

