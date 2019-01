PITTSBURGH, Jan. 15, 2019über weltweite unternehmensübergreifende Lieferkettenhandelsnetzwerke von IDC MarketScape als Marktführer ausgezeichnet worden ist. Laut der Studie bietet TrueCommerce eine breite Palette von Lieferkettenanwendungen, die weit über den traditionellen Datenaustausch hinausgehen.



"Unsere Investitionen in die führende Unified-Commerce-Technologie und die Kundenbetreuung haben dem Unternehmen diesen Qualitätssprung ermöglicht und wir sind stolz darauf, von einem so renommierten, weltweit tätigen Marktforschungsunternehmen wie IDC ausgezeichnet zu werden", sagte Ross Elliott, President von TrueCommerce. "Der Bericht empfiehlt Unternehmen, sich für einen Netzwerkanbieter zu entscheiden, der zumindest darüber nachdenkt, wie der Markt von morgen aussehen könnte. Das ist eine großartige Empfehlung. Wir bei TrueCommerce scheuen keine Mühen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden zuversichtlich in die Zukunft blicken können."

Der Bericht beschreibt die Stärken von TrueCommerce und weist darauf hin, dass die Lieferkettenanwendungen von TrueCommerce direkt in die Lieferkettenhandelsnetzwerke (Supply Chain Commerce Networks; SCCN) und eine Vielzahl von Geschäftssystemen integriert sind, die eine einfache Implementierung und eine schnelle Erweiterung der Anwendungsbereiche über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg ermöglichen. Die Marktforschungsstudie sagt außerdem aus, dass das Integrationsgateway von TrueCommerce Netzwerkteilnehmern und ihren Lieferkettenpartnern sofort einsetzbare Integrationen in alle gängigen Geschäftssystemen bietet. Dies ermöglicht sowohl eine weitere Echtzeitintegration eines deutlich umfangreicheren Informationspakets als auch eine weitaus tiefere Integration in ihre Lieferkette.

Der IDC MarketScape-Bericht hebt hervor, dass TrueCommerce ein hochgradig skalierbares und leistungsfähiges webbasiertes Plattformframework entwickelt hat, das Benutzern unabhängig von der Lieferkettenanwendung oder dem Benutzerprofil eine moderne, für Mobilgeräte optimierte Benutzererfahrung und einheitliche Umgebung bietet. Der Bericht kommt darüber hinaus zu dem Schluss, dass Fertigungs- und Einzelhandelsunternehmen, die einen Anbieter für sowohl SCCN- als auch Lieferkettenverwaltung (Supply Chain Management; SCM)-Anwendungen suchen, TrueCommerce in Betracht ziehen sollten.

"Der Anbieter bietet seinen Kunden eine echte Partnerschaft und hat sich zu einer Erweiterung ihrer internen Mitarbeiter und Ressourcen für die Verwaltung ihrer Lieferketten entwickelt", heißt es in dem Bericht. "Dies setzt Ressourcen frei', um weitere strategische Wege für ihr Geschäft zu erkunden."

Über IDC MarketScape

Das Anbieteranalysemodell IDC MarketScape ist entwickelt worden, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) auf einem bestimmten Markt zu bieten. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethodik, die auf qualitativen und quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern aussagekräftig miteinander verglichen werden können. Dieses Rahmenwerk bietet Technologiekäufern auch eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Über TrueCommerce

TrueCommerce ist der umfassendste Weg, um Ihr Unternehmen über die gesamte Lieferkette hinweg zu vernetzen. Es umfasst alles vom elektronischem Datenaustausch über Bestandsmanagement , Auftragsabwicklung, digitale Storefronts und Marktplätze bis hin zu Ihrem Geschäftssystem und dem, was als nächstes kommt. Um auf dem dynamischen globalen Markt von heute einen Schritt voraus zu sein, müssen Unternehmen in der Lage sein, Geschäfte in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig zu tätigen. Zu oft bedeutet dies jedoch zu viele Lösungen und zu viel Administrationsaufwand. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, vernetzter, besser unterstützt und besser auf das vorbereitet zu sein, was als nächstes kommt. Deshalb vertrauen Tausende von Unternehmen in verschiedenen Branchen auf uns.

