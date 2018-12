SHOPiMORE AG: Management gibt Guidance für 2019 DGAP-Ad-hoc: SHOPiMORE AG / Schlagwort(e): Prognose SHOPiMORE AG: Management gibt Guidance für 2019 20.12.2018 / 18:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Shopimore AG veröffentlicht Guidance für 2019 Ingolstadt, den 20.12.2018 - Die im Freiverkehr Düsseldorf gelistete SHOPiMORE AG (ISIN DE000A2BPK42) veröffentlicht für 2019 die folgende Guidance: Unter Einbeziehung der 100%-Tochter Shopimore GmbH, Hitzendorf/Österreich sowie der 100%-Tochter mc-mycard GmbH, Hamburg, plant das Management aus heutiger Sicht die folgenden Zahlen per 31.12.2019 bzw. für das Geschäftsjahr 2019: - Kundenanzahl (Händler): 1500 - Umsatz für das Geschäftsjahr 2019: > EUR 1,000.000,- - EBITDA für das Geschäftsjahr 2019: positiv Untermauert werden diese Zahlen von ersten Erfahrungswerten mit den zwei in Österreich bereits auf unserer Technologie laufenden Marktplätzen und den zahlreichen weiteren laufenden Marktplatz-Projekten. Ab 2020 sollen verstärkt die Skalierungspotenziale des Geschäftsmodells genutzt werden. Das Management geht von einer mittelfristig möglichen EBITDA-Marge von >30% aus. Über SHOPiMORE AG: SHOPIMORE bietet ein Software Komplett-Paket, das es Unternehmen ermöglicht, erfolgreich Multichannel Handel zu betreiben. SHOPIMORE stellt alle relevanten Systeme wie Online Marktplätze, Kundenkarten - bzw. Kundenbindungssystem (in Kooperation mit mc mycard), Online Shops, Warenwirtschaftssysteme und POS Kassensysteme in der Cloud zur Verfügung. www.shopimore.de Kontakt: Investor Relations / Finanzpresse Martin Hinteregger martin.hinteregger@shopimore.at Tel.: +43 (0) 69913695950 Kontakt: Martin Hinteregger 20.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SHOPiMORE AG Münzbergstraße 6 85049 Ingolstadt Deutschland E-Mail: martin.hinteregger@shopimore.at Internet: www.shopimore.at ISIN: DE000A2BPK42 WKN: A2BPK4 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 761225 20.12.2018 CET/CEST ISIN DE000A2BPK42 AXC0261 2018-12-20/18:42