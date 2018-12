Der Kurs der Amazon-Aktie rutscht immer weiter nach unten. Nachdem die gleitenden Durchschnitte (200; 38) zunächst überwunden werden konnten, liegen diese nun wieder über dem Kurs. Das Bollinger Band scheint sich aktuell nicht groß zu verändern und wird wahrscheinlich erst einmal in der jetzigen Größe bleiben. Der Relative Stärke Index liegt in der neutralen Zone, bewegt sich derzeit aber in Richtung Süden. Beim MACD entwickelte sich zuletzt erst ein Verkaufssignal.

Im 4-Stundenchart ist der ... (Johannes Weber)

