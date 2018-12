Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Kommunalregierung der südostchinesischen Stadt Ganzhou in der Provinz Jiangxi und der Ausschuss für Tourismusförderung von Ganzhou haben in Hamburg (Deutschland) ein touristisches Werbe-Event für die Stadt veranstaltet. Ganzhou, eine als "Orangen-Hauptstadt der Welt" bekannte und ökologisch fortschrittliche Stadt, will Touristen aus der deutschen Hafenstadt anlocken und einen freundschaftlichen Austausch der beiden Städte anregen.



"Mit seiner Lage an der Küste der Nordsee ist Hamburg das deutsche Tor zur Welt und ein Brückenkopf für die deutsch-chinesische Kooperation zur Förderung der Seidenstraßeninitiative. Ganzhou ist seinerseits eine wichtige Stadt in der Seidenstraßenregion und hat 2017 eine Bahnverbindung nach Hamburg in Betrieb genommen. Damit wurde ein neues Kapitel in den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Städten geöffnet", sagte Guo Sufang, stellvertretender Bürgermeister von Ganzhou.



"Ich hoffe, dass mit diesem Werbe-Event die Kooperation zwischen den beiden Städten im Touristikmarkt durch eine gegenseitig nutzbringende Entwicklung neu belebt wird", ergänzte Guo.



Die Hamburger China-Gesellschaft, die seit 1973 besteht, ist laut ihrem Direktor Dr. Jens-Christian Posselt die älteste Chinavereinigung der Stadt. "Sowohl Ganzhou als auch Hamburg liegen am Wasser. Durch Ganzhou zieht sich der Fluss Gan Jiang, während die Hafenstadt Hamburg als 'Stadt der Brücken' bekannt ist", sagte er. Auf diesem Grund brachte er den Vertretern von Ganzhou als Geschenk ein Modell eines Hamburger Segelboots. "Möge dieses Segelboot die Freundschaft der Menschen von Ganzhou und Hamburg tragen und sich auf eine lange Reise begeben", fügte er hinzu.



Im Rahmen des Werbe-Events fand auch eine Lizenzvergabefeier statt. Liu Wenyan, Leiter des Ausschusses für Tourismusförderung von Ganzhou, vergab Lizenzen an qualifizierte deutsche Tourismusagenturen, die Einreiseverkehr-Dienstleistungen nach China anbieten. Beide Seiten verständigten sich darauf, in enger Zusammenarbeit die Reiseroute nach Ganzhou weiterzuentwickeln und mehr Öffentlichkeitsarbeit für Ganzhou als Reiseziel zu betreiben.



Nach dem Werbe-Event gab es für die Teilnehmer eine Fotoausstellung über Ganzhou als alten chinesischen Revolutionsstützpunkt, Wiege des Hakka-Volks, antike Stadt der Song-Dynastie im Süden des Jangtse-Flusses und ökologisch fortschrittliche Stadt.



