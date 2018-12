Straubing (ots) - Psychisch Kranke haben es also doppelt schwer. Sie müssen sich auf der einen Seite ständig erklären und beweisen, auf der anderen Seite gestalten sich ihre Arztbesuche ungleich belastender als die von so manch anderem Patienten. Das von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgelegte Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) macht es den psychisch Erkrankten noch schwerer, die für sie beste Behandlung zu finden. Weil es die Wartezeiten auf eine Therapie verlängert oder sie sich noch mehr als bisher völlig Fremden gegenüber mit intimsten Details offenbaren müssen.



