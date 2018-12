The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.12.2018



ISIN



CA7565662045

CA87150W1041

CH0449619011

KYG0400P1037

KYG876361091

US29250R1068

US29250X1037

US57886P1030

US84756N1090