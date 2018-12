Schanghai (ots/PRNewswire) - "XCMG Apprentice Season 4: Insiders" in vollem Gange. Die fünf internationalen Rekruten aus den USA, Pakistan, Indien, Venezuela und Usbekistan lernen in der Firmenzentrale im chinesischen Xuzhou, wie die erstklassigen Technologien und Produkte des Unternehmens entstehen. Außerdem haben sie XCMGs Auftritt auf der bauma China 2018 tatkräftig unterstützt.



Die fünf Praktikanten konnten XCMGs Errungenschaften in den Bereichen intelligente Fertigung, hochwertige Produkte, F&E und weltweites Marketing studieren. Neben ihren industriellen Einblicken auf der bauma China 2018 besuchten sie das weltgrößte Werk für Baumaschinen und Asiens größtes Labor für Akustik und Schwingungstechnik.



"Bisher bestanden meine Erfahrungen mit schwerem Gerät hauptsächlich aus Theorie oder operativen Analysen", sagte Marvi aus Pakistan. "Ich bin XCMG sehr dankbar für die operative Praxiserfahrung mit Baggern und anderem schwerem Gerät, das ich vorher noch nie gefahren bin oder gar in echt gesehen habe. Das Kranfahren mit dem XE150D und G1 war Adrenalin pur, und die Bedienung des riesigen XE2000 war ein einmaliges Erlebnis!"



"Während der Woche haben wir neue Freunde aus aller Welt gewonnen und XCMG-Fans rund um den Globus einen Einblick in XCMGs Produkte, Technologien und Firmenkultur gegeben", kommentierte Liu Jing, Praktikanten-Mentor in XCMGs Geschäftsbereich Hebezeuge. "Bei XCMG arbeiten viele talentierte Ingenieure und Techniker, die unseren Goldstandard 'Fortschrittlich und Langlebig' praktizieren und als Vorbilder jeden dazu motivieren, voranzukommen und das Unternehmen auf neue Höhen zu heben."



Das XCMG Apprentice Program wurde im Januar 2016 gestartet mit dem Ziel, jungen Talenten aus aller Welt die Möglichkeit zu geben, mehr über XCMG, seine innovativen Technologien und seinen globalen Einfluss zu erfahren. Gleichzeitig fördert es den internationalen Austausch in der Baumaschinenbranche und bringt der Welt die chinesische Kultur näher. "Die Welt zu verbessern" gehörte schon immer zu XCMGs Mission. Junge Menschen aus aller Welt sind dazu eingeladen, sich XCMG anzuschließen und Technologien zu entdecken und einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Branche zu leisten.



Informationen zu XCMG



XCMG ist ein multinationaler Hersteller von schwerem Gerät und kann auf eine Geschichte von 74 Jahren zurückblicken. In der Baumaschinenbranche rangiert das Unternehmen derzeit weltweit auf Platz sechs. Das Unternehmen exportiert weltweit in mehr als 182 Länder und Regionen.



