Das in Europa ansässige Unternehmen ABB (WKN: 919730) ist in den Vereinigten Staaten nicht gerade ein Begriff. Das Unternehmen ist jedoch mit seinen Geschäftstätigkeiten auf der ganzen Welt vertreten und versorgt Geschäftskunden mit all den Elektro- und Automatisierungsprodukten, die sie zur Sicherstellung ihres Erfolges benötigen. Die Dividendenrendite liegt zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels bei beachtlichen 4,1 %, im oberen Bereich der jeweiligen Vergleichsgruppe, und ist damit ungefähr doppelt so hoch wie der Durchschnitt von Titeln des S & P 500-Indexfonds. Für Einkommensinvestoren ist dies eine renditestarke Aktie, die nach einem wirklich guten dritten Quartal, jetzt genauer unter die Lupe ...

