Nur drei Jahre nach seiner Eröffnung wird das Restaurant Le Clarence von der Webseite Atabula sowie der Gastronomiepresse mit den höchsten Auszeichnungen geehrt.



Durch den Eintrag in "La Liste" wurde Le Clarence in den erlesenen Kreis der weltbesten Restaurants aufgenommen.



Le Clarence wurde bei den anstehenden "World Restaurant Awards" in der Kategorie "Original Thinking" nominiert.



Gastronome, Kritiker und Journalisten schwärmen ihren Lesern von Le Clarence vor:



"... der Pariser 2-Michelin-Sterne Ableger des für Château Haut-Brion bekannten Hauses Domaine Clarence Dillon, das neue Maßstäbe für Weinrestaurants setzt."



Anna Blomefield, Vanityfair.com



" Les coups de génie et de folie de l'artiste Christophe Pelé qui fait des étincelles en cuisine. " "Der Künstler Christophe Pelé glänzt in der Küche mit einer Mischung aus Genialität und Verrücktheit."



Gilles Pudlowski, Les Pieds dans le Plat, hat Christophe Pelé zum Koch des Jahres 2018 ernannt:



"Le Clarence ist ein Muss"



Restaurant Le Clarence



31 Avenue Franklin D. Roosevelt



75008 Paris



Telefonnummer für Reservierungen: +33-1-82-82-10-10



http://www.le-clarence.paris



Öffnungszeiten sind dienstags zum Abendessen und mittwochs bis samstags zum Mittag- und Abendessen. Sonntags und montags geschlossen.



Weitere Informationen sowie Bildmaterialien erhalten Sie von unserer Presseabteilung.



