FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero verkauft seine deutschen Essenlieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an ein Konsortium um den niederländischen Konkurrenten Takeaway.com. Der Berliner Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -lieferungen steigt im Gegenzug bei der Takeway.com NV ein und erhält insgesamt rund 930 Millionen Euro in bar und Aktien. Die Umsatzprognose für 2019 bestätigte die Delivery Hero SE.

Die Gegenleistung setzt sich aus Barmitteln in Höhe von 508 Millionen Euro und 9,5 Millionen Aktien an der Takeway.com NV zusammen. Das entspricht einer Beteiligung von etwa 18 Prozent. Etwa die Hälfte der Barmittel will die Rocket-Internet-Beteiligung reinvestieren, um ihr weiteres Wachstum voranzutreiben. Die Delivery Hero SE darf zudem ein Mitglied für den Aufsichtsrat von Takeaway nominieren.

Die Transaktion muss noch von den Takeaway.com-Aktionären genehmigt werden und soll im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossen werden. Die außerordentliche Hauptversammlung wird voraussichtlich am 5. März 2019 stattfinden.

December 21, 2018 00:30 ET (05:30 GMT)

